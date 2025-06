Káprázatos góllal durrantotta be angliai karrierjét az argentin gyöngyszem a klub-vb-n, gálázott a City (VIDEÓ)

Csatlakozott az új-zélandi Auckland City negatív „sorozatához” az Egyesült Arab Emirátusok büszkesége, az Al-Ain, amely második mérkőzésén is kiütéses vereséget szenvedett az Egyesült Államokban zajló labdarúgó klubvilágbajnokságon. A Juventus elleni ötgólos találkozó után a Manchester City erre is rátett egy lapáttal: hatig jutott az atlantai Mercedes-Benz Stadiumban, ahol két játékos is első gólját szerezte az angolok mezében.

A 19 éves argentin Claudio Echeverri egy káprázatosan kivitelezett szabadrúgás után ünnepelhetett, miután a rutinos csapatkapitány, Bernardo Silva átengedte a lehetőséget a jövő sztárjának, míg a frissen igazolt Rayan Cherki a hajrában átlövésből tette fel az i-re a pontot. Ilkay Gündogan duplázott, Erling Haaland büntetőből talált be,

a csereként beszálló ifjú Oscar Bobb találatát pedig az aranylabdás Rodri készítette elő.

Echeverri teljesítményétől annak ellenére ódákat zeng a dél-amerikai sajtó, hogy a szünetben az öltözőben maradt, helyét Phil Foden vette át a második félidőre. A 2006-os születésű támadó-középpályást argentin gyöngyszemként emlegetik, amellyel nem is állnak távol az igazságtól, a szakértők rendre a következő évek kiemelkedő tehetségei között tartják számon az U20-as válogatott játékost.

A Pep Guardiola vezette Manchester City tehát gálázott, két meccs után ezzel biztosította be a továbbjutását a G-csoportban, a folytatásban jöhet a Juventus elleni csoportrangadó.

FIFA Klubvilágbajnokság 2025

G-csoport: Manchester City (angol)–Al-Ain (emírségekbeli) 6–0 (3–0)

gólszerzők: Gündogan (8., 73.), Echeverri (27.), Haaland (45+5.), Bobb (84.), Cherki (89.)

Fotó: Patricia de Melo Moreira/AFP