Ezúttal Szalah szúrt oda Szoboszlainak – mégis Kerkez a téma Liverpoolban

A Liverpool Instagram-oldalán posztolt egy fotót egy mezzel, amin a két napja klubrekordért igazolt Florian Wirtz sziluettje is látható, a kommentelők között pedig azonnal beindultak a találgatások, hogy vajon hányas számot fogja majd kapni a német játékos – szúrta ki az M4 Sport.

Így került a képbe Szalah, aki Szoboszlai mezszámát, vagyis a 8-ast tippelte be egy sírva nevetős fejjel – és még a magyar játékost is megjelölte a hozzászólásban.

Azt egyelőre nem látjuk, hogy honfitársunk reagált volna, viszont a kommentek között akad egy másik magyar főszereplő is. Kerkez Milosnak a leigazolását a hírek szerint kedden jelentheti be a Liverpool és a szurkolók továbbra is nagyon várják, minden második hozzászólás a védő érkezését üdvözli.