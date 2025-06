Ezért éri meg a magyaroknak is fennmaradni éjszaka (VIDEÓ)

A magyar idő szerint hajnali 3 órakor kezdődő mérkőzésen szebbnél gólok születtek, Vinícius Júnior, Federico Valverde, valamint Gonzalo García találata közül ugyanakkor egy mindenképpen kiemelkedik: a meccs emberének megválasztott Vinícius az első félidő hosszabbításában sarokkal tette maga mögé a labdát az akciót követő Valverdének, aki az üres kapu jobb oldalába lőtt, és ezzel lett 2–0 a Realnak.

A zseniális megmozdulást elég sokan látták a helyszínen, Philadelphiában, miután 64 811-en váltottak jegyet a két európai együttes összecsapására.

A magyar tv-nézőknek jó hír, hogy a nyolcaddöntős párharcok közül mindössze kettőt rendeznek éjszaka: a német Borussia Dortmund és a mexikói Monterrey, illetve az angol Manchester City és a szaúdi Al-Hilal találkozójára hajnali 3-kor kerül sor, a többihez viszont 18, 21 és 22 órás kezdési időpontot jelöltek meg a szervezők.

Klubvilágbajnokság, Egyesült Államok, nyolcaddöntő

Június 28., Philadelphia, Lincoln Financial Field

18.00: Palmeiras (brazil)–Botafogo (brazil)

Június 28., Charlotte, Bank of America Stadion

22.00: Benfica (portugál)–Chelsea (angol)

Június 29., Atlanta, Mercedes-Benz Stadion

18.00: Paris Saint-Germain (francia)–Inter Miami (amerikai)

Június 29., Miami Gardens, Hard Rock Stadion

22.00: Flamengo (brazil)–Bayern München (német)

Június 30., Charlotte, Bank of America Stadion

21.00: Internazionale (olasz)–Fluminense (brazil)

Július 1., Orlando, Camping World Stadion

3.00: Manchester City (angol)–Al-Hilal (szaúdi)

Július 1., Miami Gardens, Hard Rock Stadion

21.00: Real Madrid (spanyol)–Juventus (olasz)

Július 2., Atlanta, Mercedes-Benz Stadion

3.00: Borussia Dortmund (német)–Monterrey (mexikói)

