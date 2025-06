„A leghíresebb áruló” – Kerkez miatt irigykednek a magyarokra a szerbek

„Valószínűleg nincs olyan ország a Balkánon, amelynek ne lenne »árulója«, vagyis olyan futballistája, aki úgy döntött, hogy születési vagy származási országától eltérő nemzeti válogatottban játszik” – idéz a csakfoci.hu a bosnyák sportsport.ba cikkéből.

Szerbiában több ilyen eset is volt (például a Barcelona korábbi csatáráé, Bojan Krkicé, aki a spanyol válogatottat választotta), de ezek közül egy most különösen fájdalmas a portál szerint, mégpedig Kerkez Milosé. A Szabadkához közeli Verbászban született balhátvéd már évekkel ezelőtt elhatározta, hogy a magyar színeket szeretné képviselni – Marco Rossi csapatában 2022 szeptemberében mutatkozott be, és azóta összesen 23 mérkőzésen lépett pályára –, de a szerbeknek most fáj csak igazán Kerkez döntése, amikor már csak egy lépésre van attól, hogy a világ egyik legnagyobb és legismertebb klubjához, a 20-szoros angol bajnok Liverpoolhoz igazoljon.

Magyarország mindig az első volt! Ezt akarta az apám és a magyar nagymamám, később pedig én is így döntöttem, így nem is volt kétségem. Nagyon fiatalon, tizennégy évesen eldöntöttem, hogy amikor eljön az a pillanat a karrieremben, a magyar válogatott tagja leszek. Nem beszélve arról, hogy Szerbia soha nem keresett meg, Magyarország viszont igen, amikor tizenöt éves voltam

– idézi a bosnyák honlap a 21 esztendős játékost, akit cikkének címében

„a leghíresebb árulóként” aposztrofál.

A Liverpool egyébként a személyes feltételekben már május végén megegyezett Kerkezzel, de hivatalosan még nem jelenthette be a szerződtetését, mert a futballista jelenlegi klubjával, a Bournemouthszal még nem állapodott meg minden részletben.