A kulisszák mögött: így telt Kerkez Milos első napja a Liverpoolnál (GALÉRIA)

„Nagyon boldog és izgatott vagyok. Óriási megtiszteltetés számomra, hogy Anglia legnagyobb, s egyben a világ egyik legnagyobb klubjánál játszhatok – idézi Kerkezt a Liverpool hivatalos honlapja. – Most hazamegyek, és a szülővárosomban töltök el néhány napot, de aztán alig várom, hogy visszatérhessek, felvegyem az edzésfelszerelést, és elkezdjem a felkészülést a következő szezonra. Mindent bele fogok adni, hogy trófeákat nyerjek a klubbal, és remélhetőleg gólokat is szerzek majd az Anfielden. Szeretném mindenkinek megköszönni, hogy már az átigazolásom bejelentése előtt is hatalmas szeretetet árasztott felém, s arra kérem a világ legnagyobb szurkolói bázisát, hogy ahogy mindig, ezután is támogassa a csapatot.”

Nézze meg, hogyan telt Kerkez Milos első napja Liverpoolban!