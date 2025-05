Megtörtént a bejelentés, amitől a horvátok és a spanyolok is féltek – egy korszak lezárul Madridban

A Real Madrid labdarúgócsapatának 39 éves legendája, az aranylabdás Luka Modric nyílt levélben bejelentette, hogy szombaton játssza utolsó mérkőzését a csapat stadionjában, mivel a klubvilágbajnokság után távozik.





Eljött az idő. Az idő, amelyet sose akartam, hogy eljöjjön, de ilyen a futball, és az életben mindennek van egy kezdete és vége. Szombaton az utolsó mérkőzésemet játszom a Santiago Bernabéuban”

– jelentette ki a horvát csillag.

A folytatásban arról írt, hogy 2012-ben nagy tervekkel érkezett a világ legnagyobb csapatához, de nem gondolta volna, hogy ennyi mindent átélhet majd a klubbal.

A Real Madridért játszani futballistaként és emberként is megváltoztatott. Büszke vagyok arra, hogy a klub történetének egyik legsikeresebb korszákban lehettem itt”

– jelentette ki Modric, aki 2018-ban kapta meg az Aranylabdát.

Ezt követően visszaemlékezett a legszebb pillanatokra és köszönetet mondott mindenkinek, aki segítette őt az útja során.

„De a címeken és a győzelmeken túl a szívemben hordom minden Real Madrid-szurkoló szeretetét. Nem is tudom, hogyan fogalmazzam meg azt a különös kapcsolatot, amely köztem és köztetek van, és hogy nektek köszönhetően mennyire támogatva, tisztelve és szeretve éreztem magam, és persze most is. Sose felejtem el nektek, amikor engem ünnepeltetek, valamint a kedves gesztusaitokat sem.”

Legendaként távozik (Fotó: Pierre-Philippe Marcou/AFP)

Modric büszkeséggel, hálával és örök emlékekkel int búcsút a klubnak.

Ugyan a klubvilágbajnokság után többé nem veszem fel ezt a mezt, de mindig a Real Madrid szurkolója maradok. Még látjuk egymást! A Real Madrid mindig az otthonom lesz. Örökké.”

Luka Modric 2012 augusztusában 35 millió euróért érkezett a Tottenham Hotspurtől a spanyol óriáshoz. A középpálya közepén játszó klasszis a 13 éve alatt eddig 590 tétmérkőzésen 43 gólt és 95 gólpasszt jegyzett a blancók színeiben.

6 Bajnokok Ligáját,

5 FIFA-klubvilágbajnokságot,

5 UEFA Szuperkupát,

5 Spanyol Szuperkupát,

4 spanyol bajnokságot,

2 Spanyol Kupát

és 1 Interkontinentális-kupát nyert a Real Madriddal.

2018-ban az Aranylabda mellett a FIFA év legjobb férfi játékosának járó elismerést is bezsebelte, valamint az UEFA legjobb európai játékosának járó díját is megkapta.

Arról egyelőre nincs hír, hogy a klub-vb után (szabadon igazolhatóként) hol folytatja pályafutását, de még az sincsen kizárva, hogy visszavonul.

A Real Madrid – amely az FC Barcelona mögött és az Atlético Madrid előtt biztosan a második helyen zárja az idényt – a La Liga utolsó fordulójában, szombaton 16.15-kor a Real Sociedadot fogadja. Utána a klub-vb-n szerepel, június 18-án a szaúdi Al-Hilallal, aztán a mexikói Pachucával, majd az osztrák Salzburggal csap össze a csoportkörben.