Húsz napos eltiltást kapott, de a büntetés fele már lejárt, mire megszületett az ítélet

„Gyorsan reagált a szövetség, és ezzel precedenst is teremtett, hogy a jövőben is hasonlóképp kell eljárni. Remélem, hogy ez a mostani eset elindít egy előremutató folyamatot, amely kiterjed a magyar kosárlabdáért dolgozó klubok, szakemberek, játékosok és a játékvezetők érdekvédelmére is. Ha ezt sikerül elérni, hogy mindenki megkapja a jogos és szakszerű képviseletet, akkor boldog és nyugodt leszek. Ellenkező esetben tovább kell folytatni az erre való törekvést” – fejtette ki Ivkovics a weboldalon.

„Nem lepődtem meg, hogy előbukkant az a kör, amely előszeretettel forgatja ki a szavaimat. Ami viszont fájó, hogy páran olyanok is csatlakoztak hozzájuk, akikben eddig megbíztam. A kolozsvári Európa-bajnokságon a magyar férfi kosárlabda-válogatottal megteremtettünk egy erős értékrendet. Rend, fegyelem, hierarchia, család, Isten, haza. Ezek határozták meg a mindennapjainkat, és én ezután is így fogom élni az életemet” – fűzte hozzá.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, az MKOSZ azért indította meg eljárását, mert a szakember csapata veresége után keményen kritizálta a találkozó játékvezetőjét, Nyilas Istvánt.

(MTI/Mandiner.hu)