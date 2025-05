A nagy menekülés: happy enddel zárulhat a tragikus idény

A sorozat történetében ez volt az első kilenc gólt hozó mérkőzés

A Vörös Ördögök számára viszont a neheze csak most jön. Az egyenes kieséses szakaszban eddig mindegyik párharcukban az esélyesebbnek számítottak, most viszont az az Athletic Bilbao következik, amely egyrészt az alapszakaszt előrébb, a második helyen zárta, másrészt hazájában, a három nagy spanyol csapat mögött a tabella negyedik helyén áll. Mivel Angliához hasonlóan Spanyolországból is biztosan öt csapat kvalifikálja magát a BL-be, a baszkok valószínűleg ezt a célkitűzésüket már a bajnokságból teljesítik. Ugyanakkor mivel a döntőt az ő stadionjukban rendezik, nem kicsit motiválja őket, hogy odahaza hódítsanak el egy trófeát.

Hiába a Manchester United játszhatja odahaza a visszavágót (a sorsolás igazságtalanságáról bővebben a BL-beharangozónkban olvashat), két magyar fogadóiroda szerint is a Bilbao esélyesebbnek számít a végső győzelemre, míg a topfavorit az a Tottenham, amely az alapszakaszgyőztes Laziót meglepetésre búcsúsztató norvég Bodö/Glimttel csap össze az elődöntőben.

A tippmixpro.hu szerint ezek az esélyek a végső győzelemre

Tottenham: 2,62 Athletic Bilbao: 2,95 Manchester United: 3,20 Bodö/Glimt: 12,50

A vegas.hu szerint ezek az esélyek a végső győzelemre

Tottenham: 2,70 Athletic Bilbao: 3,00 Manchester United: 3,15 Bodö/Glimt: 14,00

Érdekesség, hogy a vegas.hu a végső győzelemre a Bilbaót esélyesebbnek tartja az MU-nál, viszont a párharcukat tekintve az angolokat favorizálja. Ez azért lehet, mert amennyiben továbbjut a baszk együttes, a döntőt hazai pályán játszhatja.

Az Opta szerint ezek az esélyek az elődöntő első felvonásán

Fotó: theanalyst.com



ATHLETIC BILBAO–MANCHESTER UNITED

Az MU játékerejét abból a szempontból nehéz felmérni, hogy Rúben Amorim a bajnokságot az Európa-liga végjátékához érve beáldozta. A Lyon elleni visszavágó után a Wolverhampton Wanderers elleni hazai vereség alkalmával tartalékos kezdőt küldött fel a pályára, a legutóbbi AFC Bournemouth elleni döntetlen során pedig a Bilbao elleni taktikát gyakoroltatta be.

Aminek mindenképpen örülhetnek a szurkolók, hogy szerdán Amad Diallo idő előtt visszatért és Matthijs de Ligt is újra teljes értékű edzésmunkát végzett, s mindketten az utazókeretet alkotják. Ugyanakkor a csapágyasra hajtott Diogo Dalot megsérült, és biztosan nem lép pályára.



Az Athletic Bilbao, amely útja során az AS Romát és a Rangers FC-t búcsúztatta, a legutóbbi tíz tétmérkőzésén csak egyszer, a La Ligában a Real Madrid vendégeként kapott ki. Hazai pályán nagyon régen szenvedett vereséget, január közepén meglepetésre az Osasuna tudott Baszkföldön nyerni a Király-kupában. Az MU egyébként az útja során búcsúztatott már baszk csapatot, a nyolcaddöntőben a Real Sociedadot.

TOTTENHAM–BODÖ/GLIMT

A Bajnokok Ligájához hasonlóan az El-ben is az elődöntőbe jutó négy csapat közül három is az első négyben végzett az alapszakaszban, és mindkét sorozatban az alapszakaszgyőztest búcsúztató gárda a kakukktojás. A Bodö/Glimtre tehát a BL PSG-jeként is tekinthetünk, mivel az előző körben – csakúgy, mint korábban a Paris Saint-Germain a Szoboszlai Dominikot foglalkoztató Liverpoolt – tizenegyespárbajban ejtette ki a Laziót. Ehhez persze kellett a hazai pálya azon előnye, hogy a Norvégiában rendezett első, 2–0-s végeredményt hozó mérkőzést műfüvön és nulla fok körüli hőmérsékletben rendezték, amit elég rosszul viseltek a vendégek.

A Tottenham – amely csak május 8-án repül északra – valószínűleg jobb időjárási körülmények között játszhat majd, viszont otthon kezd, ami a Bodö/Glimtnek kedvezhet. A Spurs egyébként – amely kisebb meglepetésre az Eintracht Frankfurt idegenbeli legyőzésével jutott a négy közé – két vereséggel érkezik, mivel előbb odahaza a Nottingham Foresttől kapott ki, aztán a Liverpool vendégeként égett meg 5–1-re a PL-ben. Ezzel szemben a norvég együttes hazája kupasorozatában egy 5–1-es győzelemmel, valamint egy 3–0-s bajnoki sikerrel hangolt. Norvégiában egyébként csak nemrég kezdődött el a bajnokság, a Bodö/Glimt négy forduló után három győzelemmel és egy döntetlennel áll.



A Konferencialiga is az elődöntőkhöz ért: a Chelsea a svéd Djugarden ellen is természetesen esélyesnek számít, viszont a másik ágon nagy csata várható a döntőbe kerülésért. A Real Betis azzal a Fiorentinával csap össze, amely tavaly augusztusban, a Puskás Akadémia elleni selejtezőben hajszálnyira volt a kieséstől. A magyar csapat a kétszer 15 perces hosszabbítást emberelőnyben játszhatta, de nem tudott újabb gólt szerezni, így a tizenegyespárbaj döntött, amelyet az olasz csapat bírt jobban.



Labdarúgó Európa-liga

Elődöntő, 1. mérkőzés

21.00: Athletic Bilbao (spanyol)–Manchester United (angol) (Tv: M4 Sport)

21.00: Tottenham Hotspur (angol)–Bodö/Glimt (norvég)

Fotó: Manchester United/Facebook