Újabb fordulat Kerkez-ügyben – ez torpedózhatja meg a magyar játékos liverpooli szerződését

A brit Telegraph cikkét szemlézve a csakfoci.hu szerdán arról írt, hogy az angol labdarúgó-bajnokságban (Premier League) szereplő AFC Bournemouth a nyári átigazolási időszakban csak egy, legfeljebb két alapemberét adná el. Az egyik távozó minden bizonnyal a már a spanyol felnőttválogatottban is bemutatkozó Dean Huijsen lesz, akinek 50 millió fontos kivásárlási árát a Liverpool és a Real Madrid is kifizetné, a másik viszont nem feltétlenül Kerkez Milos – akit szintén a Liverpool szerződtetne, de a hírek szerint a Real és az Atlético Madrid radarján is szerepel –, mert rajta kívül Justin Kluivertre és Antoine Semenyóra is nagy a kereslet a piacon.

A komoly érdeklődők ellenére a Bournemouth állítólag nagyon egyértelműen jelezte a játékosok, az ügynökök és más klubok felé, hogy »soha« nem fog négy vagy öt játékost egyszerre eladni egy idényen belül, mert versenyképes akar maradni hosszabb távon is.

„Egy vagy két kiemelt játékosát hajlandó eladni egy szezonban, s ha ezt megteszi, akkor is csak jelentős haszonnal, de a csapat »kifosztását« nem fogja hagyni” – írja a brit lap.