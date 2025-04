Nagy biznisz lett az olimpia: a polgármester szerint olcsón meg tudnák rendezni

Sadiq Khan, London polgármestere hivatalosan is bejelentette: szeretné, ha a brit főváros megpályázná a 2040-es nyári olimpiát. Ha ez sikerül, London lenne az első város a modern kori olimpia történetében, amely negyedik alkalommal is otthont ad a játékoknak. Khan a The Times-nak adott interjúban hangsúlyozta: biztos benne, hogy „csodálatos” és „költséghatékony” olimpiát tudnának rendezni. A célja, hogy London a világ sportfővárosává váljon, és rámutatott arra is, milyen gazdasági előnyökkel járnak a kiemelkedő sportesemények.

A londoni polgármesteri hivatal friss adatai szerint 2023-ban hat nagy sportesemény – köztük a Bajnokok Ligája döntője – összesen 230 millió fontot hozott a város gazdaságának. Khan szeretné elérni, hogy London rendezze meg a 2029-es atlétikai világbajnokságot is. Az Egyesült Királyság a következő évtizedben így is fontos sporteseményeknek ad majd otthont:

Anglia, Írország, Skócia és Wales közösen rendezi a 2028-as labdarúgó-Európa-bajnokságot és a 2035-ös női világbajnokságot is.

„Tavaly nyáron ott voltam Párizsban az olimpián, és láttam, hogyan alakul át a város. De mi még őket is le tudnánk pipálni, nálunk még jobb helyen lenne az olimpia, hiszen már van komoly uszodánk, stadionunk és velodromunk. Néhány versenyt Londonon kívül is meg lehetne rendezni, de a főváros lenne a központ.

Amikor ilyen szintű sporteseményekről van szó, a nagyközönség és a kormányzat érthető módon izgatott az infrastruktúrára elköltendő hatalmas pénzösszegek miatt.

Viszont én azt mondom, hogy a 2040-es olimpiát London nemcsak csodálatosan tudná megrendezni, de olcsón is. Nem kerülne hatalmas összegekbe, viszont óriási bevételeket generálna.

Mindig is az volt a célom, hogy London a világ sportfővárosává váljon. A hivatalom által készített jelentés számszerűsíti a sportesemények rendezésének gazdasági értékét.

Szeretném, ha London lenne az első város, mely négyszer rendez olimpiát. Hamarosan találkozom a sportminiszterrel, és konstruktív módon fogom előadni az elképzeléseimet. A kormányzat is megszállottja a növekedésnek. A jelentésből kiderül, hogy a sport óriási hasznot tud hozni az országnak. London elképesztő bevételeket tud bevonzani, és a sport élvezetet jelent, valamint inspirációt a következő nemzedékeknek” – mondta a polgármester.

A 2012-es londoni olimpia végül 8,77 milliárd fontba került – a tervezett 2,4 milliárdhoz képest több mint háromszoros összegbe –, ám a lakosság többsége szerint így is megérte. Egy 2013-as közvélemény-kutatás szerint a britek 74 százaléka szívesen látná újra az olimpiát Nagy-Britanniában. Khan már megkezdte a tárgyalásokat a brit kormánnyal annak érdekében, hogy London hivatalosan is elindulhasson a 2040-es nyári játékok megrendezéséért.