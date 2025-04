Milák Kristóf mellett tűnt fel Shane Tusup – ez az oka!

Milák Kristóf két-két arany- (100 gyors, 200 pillangó) és ezüstéremmel (50 és 100 pillangó) zárta a múlt heti, kaposvári úszó országos bajnokságot. A háromszoros olimpiai bajnok klasszis teljesítményét a Budapesti Honvéd ügyvezető elnöke, Gergely István értékelte a Magyar Nemzetnek.

„Normális, ha ingadoznak az időeredmények, hiszen minden uszoda és verseny más, nem mindegy, hogy az adott mezőnyben milyen csatákra késztetik az embert, ezért csalóka is lehet az, hogy egy évvel korábban és most milyen időket úszik valaki. Kristóf esetében végképp nehéz kiindulni az időeredményeiből, hiszen ő épp tavaly az olimpián bizonyította be, hogy teljesen kiszámíthatatlan. És a kiszámíthatatlansága eddig örömöt szerzett a magyaroknak, nem pedig bánatot, ezt ismerjük el neki” – felelte a vízilabdázóként kétszeres olimpiai aranyérmes Gergely.