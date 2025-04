Börtönbe kerülhet, ki is utasíthatják Dániából a mexikói válogatott labdarúgót – Hogy miért? Gyorshajtásért!

A Daniasport.hu számolt be arról, hogy Dániában mennyire komolyan is veszik a gyorshajtást. A kétszeres mexikói válogatott Rodrigo Huescas tavaly nyáron igazolt hazájából az FC Köbenhavn csapatába, így nem biztos, hogy tisztában volt a szigorú törvénnyel – mostanra már biztosan megtanulta.

Koppenhága belvárosában 110 km/h-val száguldozott egy 50-es szakaszon BMW M440i típusú luxusautójával, amit azon nyomban le is foglaltak és a jogosítványát is elvették.

De nem úszta meg ennyivel!

Mivel esete „vanvidskørselnek”, azaz „őrült vezetésnek” minősül, vádat emeltek ellene, és alapesetben 20 nap letöltendő – nem felfüggesztett – börtönbüntetést kaphat.

Több jogi szakértő szerint valós esély van arra, hogy Huescas ténylegesen börtönbe kerül, kivéve ha elektronikus lábkövetővel házi őrizetet kap. Erre van lehetőség, de csak akkor, ha példás az előélete és betartja a feltételeket.

Ezzel sincs még vége: mivel mexikói, tehát nem az Európai Unió állampolgára, még az országból is kiutasíthatják.

Bár ez utóbbira kisebb a valós esély, a börtönt valószínűleg nem fogja megúszni.

De ha még sikerül is neki, akkor is számíthat plusz büntetésre a klubjától is – 21 évesen ez az ügy az egész pályafutására hatással lehet.

Fotó: Henry Nicholls / AFP