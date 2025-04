Angliában sem felejtik a mackónadrágos magyart

Április elsején ünnepelte 49. születésnapját Király Gábor, a Haladás VSE saját nevelésű játékosa és a magyar válogatott egykori legendás kapusa. Király 108 alkalommal öltötte magára a válogatott mezt, ezzel Dzsudzsák Balázs mögött a második helyen áll a nemzeti csapat örökranglistáján.

A hálóőr 2002-ben hozta létre Szombathelyen a Király Sportlétesítményt, amely európai színvonalú sportolási lehetőségeket kínál. 2006-ban alapította többekkel közösen a Király Szabadidősport Egyesületet, majd 2013-ban nyitotta meg a Király Gábor Nemzetközi Kapusiskolát. 2014-ben sikeres „A” licences edzői vizsgát tett, 2019-ben pedig visszavonult a profi sporttól.

Király Gábor 1997 és 2004 között erősítette az angol Crystal Palace csapatát. A Premier League-ben is megfordult hálóőr hamar ismertté vált nemcsak a kiváló védései, hanem legendássá vált szürke mackónadrágja miatt is, amit minden mérkőzésen viselt – függetlenül az időjárástól vagy az aktuális ellenféltől. A Crystal Palace-nál eltöltött hét év alatt Király több mint 150 mérkőzésen lépett pályára, és alapemberré vált a klubnál. Később az Aston Villa és a Burnley játékosa is volt Angliában, de a legtöbben továbbra is a londoni időszakával azonosítják.

Példás munkamorálja, szerénysége és különc stílusa miatt sok szurkoló szívébe lopta be magát.

A SportsJOE.co.uk nevű brit sportoldal a kapus méltán elhíresült nyilatkozatát emelte ki a születésnap alkalmából:

„Kapus vagyok, nem topmodell. Ez alapvetően a kényelem kérdése. Játszottam salakon és fagyott füvön is télen – ezekre vetődni nagyon fájdalmas, úgyhogy a melegítőnadrág egyértelmű választás volt. Mindig eggyel nagyobb méretet viselek, hogy könnyebb legyen benne a mozgás. Próbáltam rövidnadrágot, amikor Németországban és Angliában védtem, de nem éreztem magam jól benne. A végeredmény fontosabb, mint a kinézet.”