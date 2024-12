Király Gábor a Mandinernek: „Kimaxoltam mindent a futballban” – interjú

Kapusposzton milyen következményei lehetnek a megszokott Gulácsi-Dibusz verseny hiányának?

Az említett 2016-os Eb-szereplésem óta ugyanaz a két kapus véd a válogatottban: Dibusz Dénes és Gulácsi Peti. A kerethez tartozott még Megyeri Balázs, előtte pedig Bogdán Ádám is – négyen-öten mindig közel voltunk a tűzhöz. Ezek a fiatal srácok – ha nem is megöregedtek – idősebbek lettek azóta, de a visszavonult Bogdánt leszámítva még mindig nagyon jó korban vannak. Dibusz Dini ráadásul már az idei Európa-bajnokságot megelőzően is a kezdő tizenegy tagja volt, azaz majdnem egy teljes szezont védett, rengeteg tapasztalata van.

A versenyt erősítheti Demjén Patrik, Szappanos Péter, Tóth Balázs jelenléte, de erről a szakmai stáb biztos, hogy többet tud mondani, miután folyamatosan követik ezeket a játékosokat, a teljesítményüket, formájukat, lelki és fizikai állapotukat.

Király Gábor 43 esztendősen, 26 év és 882 mérkőzést követően köszönt a profi foci világától, míg a nemzeti csapatnak 2016 novemberében, 108-szoros válogatottként intett búcsút / Fotó: Kisbenedek Attila / AFP

A válogatottban nincs fix hely, én is voltam első-, második, harmadik számú a posztomon. Az az élet rendje, hogy mindig a legjobbakat hívják be, mindegy, hogy az illető tizennyolc- vagy negyvenéves. Legfőképp az érettség a fontos a nemzeti csapatnál, mert azt sem szabad elfelejteni, hogy a hullámzó teljesítmény nemcsak a fiatalokra jellemző, hanem mondjuk a csatárokra is. Nem lehet minden idényben húsz gólt lőni, márpedig egy támadót leginkább ennek alapján ítélnek meg.

A védelem helyzetét hogyan látja? Lang Ádám és Szalai Attila is azért került parkolópályára, mert klubcsapatában alig, vagy egyáltalán nem jut játéklehetőséghez, míg Botka Endre kiegészítő ember lett a Ferencvárosban.

Mindig is téma volt a magyar fociban, hogy ki, mennyit játszik a klubjában. Válogatási elv lehet ugyanakkor az is, hogy a külföldön légióskodók más intenzitású edzéseken, meccseken vesznek részt, másrészt az is mérlegelendő, ha valaki egy gyengébb bajnokságban, de állandó játéklehetőséghez jut. Marco Rossi talán ezeket is figyelembe véve próbált ki több embert idén. Nikitscher Tamás esete erre különlegesen jó példa.