Nem hisznek a szemüknek: magyar kapusgóltól hangos a BBC! (VIDEÓ)

A korábbi korosztályos válogatott futballista az első félidő hosszabbításában egy hozzávetőlegesen 80 méteres szabadrúgást ívelt előre, amelyet a Cliftonville teljes védelme, a kapussal, David Odumosuval az élen, alaposan elnézett így az előre ívelés akadálytalanul jutott a kapuba.

Ezzel a góllal egyenlített a Glentoran, amely végül a mérkőzést is megnyerte, 2-1-re, és ezzel a harmadik helyen áll, 13 ponttal leszakadva az éllovas Linfield mögött.

Amint várható volt, a nem mindennapi találatnak világszerte hatalmas visszhangja lett, többek között beszámolt róla a legrangosabb brit csatorna is. A BBC az alábbi kísérő szöveget írta a videó alá:

A Christmas cracker for you!” azaz „Egy karácsonyi sütemény az önök számára!”

A Nemzeti Sportrádióban a következőképpen idézte fel pályafutása legemlékezetesebb találatát a korábban Békéscsabán és a Budapest Honvéd korosztályos csapataiban is szerepelt kapus:

„A szünet előtt egy perccel voltunk, egy nullás vesztésre álltunk, ráadásul nem is volt túl fényes a csapat első félidőben mutatott teljesítménye. Frusztrált, kicsit ideges voltam, hátulról jött a szél és a saját tizenhatosunkon kívülről kaptunk egy szabadrúgást. Az volt a tervem, hogy megpróbálom minél élesebben a védők mögé belőni a labdát a tizenhatoson belülre, hogy hátha egy lepattanó labdából a gyors csatáraink, szélsőink gólt szereznek vagy helyzetbe tudnak kerülni. Amikor eltaláltam a labdát, akkor éreztem, hogy jó sebességgel utazik a levegőben, majd láttam, hogy a védők és a csatárok feje fölött is átcsúszott, és csak azt vettem észre, hogy a kapus lecövekel, és a feje felett átpattan a labda. Akkor is még azt gondoltam, hogy fölé megy, de amikor az egész csapat egyszerre megfordult, akkor láttam, hogy ez bizony bement.”

Érdekességképen azt is kigyűjtöttük, a Mandiner olvasói miképpen kommentálták a 80 méteres találatot:

„Derék, szép szál fiatalember, jól csinálta!”

„Hatalmas potyagól, kétségtelenül”

„Pattant a labda, úgy nem is nagy szám.” :)