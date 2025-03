Őrjöngenek a Barcánál a spanyol liga döntése miatt – még az ellenfél sem érti, mi történik

A Barcelona és az Osasuna március 8-ára kiírt bajnoki mérkőzését – mint arról a Mandiner is beszámolt – a katalán klub egyik csapatorvosa, Carles Minarro Garcia váratlan halála miatt halasztották el. Lehetett rá számítani, hogy a még a Bajnokok Ligájában és a spanyol Király-kupában is versenyben lévő katalán együttes sűrű programja miatt nem lesz könnyű új időpontot találni a meccs bepótlására, de abban mindkét klubnál egyetértenek, hogy annál létezett volna jobb megoldás is, mint amit végül a spanyol szövetség kieszelt:

a találkozót jövő csütörtökre (március 27.), gyakorlatilag még a válogatott szünet idejére írták ki.

Hansi Flick, a gránátvörös-kékek vezetőedzője a hírek szerint felháborodott a döntés miatt, mert nem érti, az illetékes testület hogyan tűzhette ki a mérkőzést olyan időpontra, melynek kapcsán tudja, hogy a Barcelona (feltehetően) nem számíthat az összes egészséges játékosára. Merthogy a katalán együttes labdarúgói közül az uruguayi Ronald Araújo magyar idő szerint kedd este még Bolíviában, míg a brazil Raphinha szerda hajnalban Argentínában léphet pályára világbajnoki selejtezőn, így szinte biztosan nem érnének vissza időben Barcelonába, vagy ha mégis, akkor aligha lennének olyan állapotban a sokórás repülőút után, hogy vállalni tudják a csütörtök estére kitűzött találkozót.

A döntést az Osasunánál sem értik, a pamplonai gárdánál ugyanis úgy készültek, hogy egy nappal később, pénteken az Athletic Bilbao vendégeként lépnek pályára a bajnokságban, de ez így nyilvánvalóan kivitelezhetetlen lenne (ennek ellenére a La Liga honlapján jelenleg az szerepel, hogy az Osasuna március 27-én és 28-án is játszani fog…).

A két klub állítólag azt szerette volna, ha az egymás elleni meccsüket májusban pótolják be, de a spanyol szövetség a jelek szerint nem akar addig várni a találkozó megrendezésével, mert vélhetően úgy gondolkodik, hogy a bajnokság utolsó fordulóinak azonos meccsszám mellett fussanak neki a csapatok.

Spanyol sajtóértesülések szerint a Barcelona fontolgatja a fellebbezést a döntéssel szemben, és elképzelhető, hogy az Osasuna is a határozat felülvizsgálatát kéri majd a ligától.

FOTÓ: LLUIS GENE / AFP