„Nem játsszák a primadonnát” – a szövetségi kapitány a magyar válogatott sztárjairól

A saját bevallása szerint is munkamániás és szenvedélyes olasz mester a törökországi katlanra is igyekszik felkészíteni a játékosait, elvégre nem mindennap játszik magyar futballista olyan pokoli hangulatban, mint ami a Galatasaray stadionjában várható. „Aki például a magyar bajnokságból érkezik, nem biztos, hogy hozzászokott ahhoz, hogy 60 ezer néző előtt játsszon. Márpedig mi most a törökök ellen fogunk játszani a Galatasaray stadionjában, amely tele lesz török szurkolóval, és ők mind ellenünk fognak szurkolni, tehát mentálisan is fel kell készülni az ilyen környezeti nehézségekre.”

A magyar válogatott egy hét múlva, csütörtök este lép pályára Isztambulban, három nap múlva, vasárnap pedig jön a visszavágó a Puskás Arénában.

Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt