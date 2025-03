„Hajszálra voltam a haláltól, de kaptam egy második esélyt az élettől” – letaglózó vallomás a lábadozó sztárfocistától

Ebből a roncsból szedték ki Antoniót – nem csoda, ha mostantól a második születésnapját is ünnepelni fogja... / Forrás: X

A West Ham közönségkedvence óriási támogatást kapott mind a klubtól (amely várhatóan gesztusértékkel kitolja majd egy évvel a szerződését idén nyáron), mind a szurkolóktól, múlt hétvégén, a Newcastle elleni hazai bajnokin óriási ovációval köszöntötték a lábadozó sztárt. Antonio a minap a BBC-nek adott letaglózó interjújában kerek-perec kijelentette, nagyon közel volt a halálhoz, úgy fogja fel az egészet, hogy kapott egy második esélyt az élettől. Elmondta, a rehabilitációja kiválóan halad, jó három hónappal jár előrébb a tervezettnél, már 130 kilós súlyokat emelget, és szeretne visszatérni a pályára. Bevallása szerint tanulságokat is megfogalmazott a traumatikus esetből, amely mentálisan is nagyon megviselte és szégyellte is, a gyerekeinek például nem is engedte, hogy megnézzék a baleset utáni képeket – mint mondta, épp elég volt, hogy a legnagyobbik látta őket, mert megmutatták neki a társai.

„Fizikailag egyre javulok, de mentálisan egy ilyen trauma sokáig elkísér. Most van egy sofőröm, innentől távol tartom magam a sportautóktól!”

Antonio tényleg csak a csodának köszönheti, hogy ebből élve kiszállt (Fotó: BBC-montázs)

(Nyitókép: Adrian Dennis/AFP)