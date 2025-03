Fürjes Balázs: Örömmel jelentem, a következő NOB-elnök Magyarország barátja

Történelmi döntés – így kommentálta a Világgazdaságnak, hogy Kirsty Coventry lett a szervezet új elnöke. Fürjes Balázs szerint kifejezetten pozitív, hogy Bach után egy újabb olimpiai bajnok áll a sportszervezet élén. A magyar olimpiai mozgalomban ez hagyomány Schmitt Pál elnöksége óta, de a NOB-ban Bach volt az első olyan elnök, aki nyert olimpiát. Nyolc elődje nem volt olimpikon sem – írja a vg.hu.

„Kirsty Coventry jót tesz a NOB hitelességének. Sportolóként nőtt fel, élete első harminc évét arra tette fel, hogy olimpikonná váljon. Éppen ezért is érti és ismeri a sportolók életét, vele természetesebben teljesül az »atléták az első helyen« elv – fogalmazott Fürjes.

Coventry kora ellenére nagy tapasztalattal bír: régóta a NOB tagja, alelnöke is volt, a végrehajtó bizottságban is dolgozik, ahogy vezette a sportolói bizottságot is. Ráadásul már hetedik éve sportminiszter hazájában, vagyis Fürjes szerint minden adottsága, tapasztalata és képessége adott ahhoz, hogy Thomas Bach – akinek mandátuma június 23-án jár le – örökébe lépjen.

„Ami viszont ennél is fontosabb, hogy továbbra is Magyarország barátja lesz a NOB elnöke” – szögezte le.

Magyar sikersportágból jön, hiszen úszó, jól ismeri a magyar vizes sportot, de nem csak azt. Itt járt a magyar vizes világbajnokságokon és örömmel jelentem, a következő NOB-elnök Magyarország barátja”

– tette hozzá.

Fürjes Balázs személyesen is jól ismeri, hiszen lassan két éve dolgoznak közösen a 2032-es ausztrál olimpia (Brisbane) előkészítését felügyelő bizottságban, amelynek Coventry az elnöke. Fürjes úgy jellemezte őt, mint akinek fontos,

hogy az olimpiai mozgalom szívében a sportolók legyenek,

hogy a mindenkori fiatal generációkkal élő, szerves kapcsolata legyen a NOB-nak, hogy nekik is releváns maradjon az olimpia,

hogy a mozgalom jól kezelje a digitalizáció és a mesterséges intelligencia hozta kihívásokat és lehetőségeket,

az anyagi, pénzügyi stabilitás, éppen ezért nagy hangsúlyt fektet a különböző kereskedelmi és értékesítési jogok kiaknázására. Ebben a ciklusban a NOB bevétele jóval meg fogja haladni a hétmilliárd dollárt, amelynek 90 százalékát szétosztják a nemzeti szövetségek, nemzeti olimpiai bizottságok és sportolók között.

Fürjes Balázs külön kiemelte a Világgazdaságnak, hogy a NOB új elnökétől elvárható és ebben biztosan a tettek mezejére fog lépni, hogy a női sport érdekében kiálljon.

Egyértelműbb szabályokra van szükség ahhoz, hogy a tisztességes versenyzést és a női kategóriát megvédjük. Tehát kizárólag biológiailag nőnek minősülő sportolók indulhassanak a nők között, ne élvezzen senki igazságtalan előnyt és ne sérthesse senki a nők biztonságát – különösen kontakt sportokban – azzal, hogy nem nőként indul nők között”

– jelentette ki a magyar sportvezető.

A Világgazdaság arról is megkérdezte Fürjest, jöhet-e új filozófia, az olimpiai helyszínek kiválasztásában. Erre úgy reagált, hogy nem számít forradalmi változásokra, mert Bach sikeres és jó alapokat rakott le ezen a téren is. Ennek a folyamatnak Coventry is részese volt, ezekre fog ő is építkezni. „Ami működik, azt nem kell megjavítani” – jegyezte meg.

Olyan helyszíneket keresnek, ahol sportlétesítményeket nem, vagy alig kell építeni, helyette pedig azokra az infrastrukturális fejlesztésekre lehet koncentrálni, amelyekre a városoknak egyébként is szüksége lenne”.

Lehet-e olimpia Budapesten?

Fürjes szerint a NOB-ban az európai tagok kisebbségben vannak. Ez annak is betudható, hogy ahogy a kontinens a gazdasági, világpolitikai súlyából is veszít, hasonló trend látszik a sportban betöltött szerepében. Afrika, Ázsia vagy a Közel-Kelet viszont iszonyatos tempóban tör előre. Ugyanakkor azt mondta, szerinte még segítheti is a 2036-os vagy a 2040-es olimpia európai helyszínének valószínűségét, hogy most nem európai elnöke van a nemzetközi olimpiai mozgalomnak.

A tagoknak most nem kell azzal szembesülni, nem frusztrálja őket, hogy mivel megint európai az elnök, akkor biztos megint Európában lesz az olimpia – érvelt. Egyúttal azt is előrevetítette, hogy a zimbabwei NOB-elnök helyesen elindíthatja azt a mechanizmust, amely végül majd valamikor lehetővé tesz egy afrikai olimpiát. Ez az egyetlen kontinens, amely még nem rendezett.

Fotó: Krizsán Csaba/MTI/MTVA