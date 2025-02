Szenzáció: magyar játékost igazolt a Juventus

A Juventus leigazolta a Budapest Honvéd 16 éves kapusát, Jakab Mátyást – számolt be róla a Juventus News 24 alapján a szeged.hu. A 2009-es születésű magyar hálóőr korábban próbajátékon vett részt a torinói klubnál, most pedig az U16-os csapathoz csatlakozik. Jakab Szegeden kezdte a pályafutását. Játszott a SZEOL-ban és a Grosics Akadémiánál is, itt figyelt fel rá a Budapest Honvéd, amely leigazolta 2021 nyarán.

A Magyar Futball Akadémián a jelenlegi szezonban nyolcszor az U17-es, egyszer pedig az U19-es csapatban jutott szóhoz.

A Juventusnak utoljára két éve volt magyar játékosa: a szintén kapus Senkó Zsombor a Zebrák U21-es csapatáig vitte, mielőtt hazaigazolt volna Diósgyőrbe. A 22 éves hálóőr jelenleg az NK Nafta légiósa szlovéniában – a Zalaegerszeg kölcsönjátékosaként. Senkó korábban az M4 Sportnak nyilatkozva elmondta, óriási a mentalitásbeli különbség a magyar játékosok és a külföldiek közt:

„Itt az edzésen is mindenki beleadja a maximumot és a posztokért folyó konkurenciaharc ellenére próbálja segíteni a társait. Otthon korábban nem sokszor láttam olyat, hogy mindenki akart volna edzeni és megfeszült volna a tréningeken, illetve egymáshoz sem mindig megfelelően álltak. Gyakran volt kibeszélés, csapaton belüli klikkesedés” – magyarázta.