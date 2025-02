„Sok mindenen nem változtatnék” – a magyar kézikapitány a horvátok elleni utolsó öt percről

A hazatérés után a Chema Rodríguez, a vb-nyolcadik magyar férfi kézilabda-válogatott szövetségi kapitánya az M4 Sport Kézilabda magazinjának vendége volt, ahol részletesen elemezte a Horvátországban történteket.

„Elképesztő világbajnokságon vagyunk túl, bejutottunk a negyeddöntőbe, amit igen nehéz elérni. Úgy gondolom, hogy ott szenzációs meccset játszottunk, tizenötezer horvát szurkoló előtt. Bár nagyon közel volt, de nem sikerült bejutnunk az elődöntőbe, viszont a meccs után is azt mondtam, hogy ilyen a sport: bármennyire is megdolgozunk érte, sokszor nem kapjuk meg ezt a csipetnyi szerencsét a mérkőzésen” – fogalmazott a spanyol mester, majd az utolsó percre külön is kitért.

Visszanéztük az egész mérkőzést, de az utolsó öt perc tekintetében sok mindenen nem változtatnék.

Néggyel mentünk, Pedrót két percre kiszórták, ettől függetlenül úgy döntünk, hogy egy az egyezünk ellenük, de bizonyos helyzetekben nem sikerült ezeket megoldanunk” – emlékezett Chema Rodríguez, aki elárulta, az utolsó időkérésnél elsősorban azt kérte az övéitől, hogy a védekezésre koncentráljanak és ne kapjanak gólt a horvátoktól.