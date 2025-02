Nem hitte el, hogy nő ellen focizik, ezért olyat tett, amin az egész ország felháborodott! (VIDEÓ!)

Ez a párosítás a spanyol bajnokságban (akár a férfi, akár a női szakágban kerül sor a meccsre) mindig rendkívül komoly érzelmi töltettel bír. A közelmúltban egy olyan eset korbácsolta fel az indulatokat, amelyre korábban még nem volt példa!

A találkozó 15. percében ugyanis a vendégek játékosa, Mapi León egy szabadrúgást megelőző helyezkedés közben

nemes egyszerűséggel benyúlt az ellene harcoló Daniela Caracas lábai közé, és megkérdezte tőle: „farkad van?”

Az esetnek természetesen hatalmas visszhangja lett, az Espanyol közleményt adott ki a történtek miatt, amelyben teljes mértékben elítéli és elfogadhatatlannak tartja az incidenst, mondván „Mapi León megsértette ellenfele nemi intimitását”.

A kisebbik barcelonai klub vezetősége azt is megemlíti, hogy Daniela Caracast elsőre nagyon megrázta az eset, majd miután tudatosult benne, hogy mit is tett és mondott ellenfele, úgy döntött, nem reagál dühösen, nehogy a csapatát hátrányos helyzetbe hozza a reakciójával. Az Espanyol megemlíti azt is, hogy a történtek óta vétlen játékosukat számos támadás éri a közösségi médiában ezért felajánlották a segítségüket, ha a védő jogi útra terelné az ügyet.

Napaść seksualna piłkarki FC Barcelony‼️



María Pilar León (nazywana Mapi León) jest otwarcie lesbijką. Podczas wczorajszych derbów zaczęła dotykać waginę czarnoskórej rywalki (bez jej zgody) po czym z pogardą stwierdziła:

- Ty masz kutasa?!

- (Tienes pincha?!)🇪🇦

1/6👇 pic.twitter.com/tWcKzVkLX2 — Matti Hautamaki (@mati586386) February 11, 2025

Ahogy az várható volt, nem sokkal a történtek után a Barcelonával öt bajnoki címet és összesen 19 trófeát nyerő Mapi León is közleményt adott ki klubja hivatalos felületein, amelyben szabadkozott:

„Soha nem sértettem meg Daniela Caracast és nem is állt szándékomban. Ahogy a felvételen is látszik, a játékhelyzetben ő szándékosan megérintett, mire én a lábához értem és az ütközésre reagálva azt kérdeztem: „mi van veled?”

Természetesen nem érintettem meg az intim testrészét, nem is akartam. Ez csak a mérkőzés része volt, egyáltalán nem volt olyan jelentős történés, mint amelyet tulajdonítottak neki”

León hozzáteszi: ugyanakkor nem hagyja, hogy lejárassák, ha kell, akkor jogi lépéseket is tesz az ügy érdekében.

Ha ezek után esetleg még valakit érdekel: a mérkőzést az éllovas Barcelona 2-0-ra nyerte meg, az Espanyol ezzel a vereséggel a 13. helyre csúszott vissza a spanyol női bajnokság 18 csapatos mezőnyében.

Nyitókép: Mapi Leónt ártatlanul vádolják? Fotó: AFP/Rubén Lucía