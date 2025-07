„Nehezen tudom elképzelni magunkat az Eb-n” – a magyar válogatott csapatkapitánya a Mandinernek

Szerdán megkezdődik a női labdarúgó Európa-bajnokság egyenes kieséses szakasza, amelybe csoportelsőként Norvégia, Svédország, Franciaország és a regnáló világbajnok Spanyolország, míg csoportmásodikként Olaszország, Németország, a házigazda Svájc, valamint a címvédő Anglia jutott be. (A negyeddöntő párosítása cikkünk végén található.)

Csiszár Henrietta, a magyar válogatott és az olasz bajnokság második helyezettjeként idén először Bajnokok Ligája-induló Internazionale csapatkapitánya a csoportkörben az Izland–Finnország (0–1) nyitó mérkőzés mellett az olaszok Belgium (1–0) és Portugália (1–1) elleni találkozóját is a helyszínen tekintette meg, és vegyes érzései vannak azzal kapcsolatban, hogy Svájcban átlagosan csaknem 20 ezren látogatnak ki a kontinenstorna meccseire.

„Ezt egyfelől nagy élmény látni, másfelől viszont mégsem annyira jó, mert nem tudom elképzelni, hogy nekünk, magyaroknak a közeljövőben ez megadatik – mondta a Mandinernek a magyar válogatottban már több mint 125 alkalommal pályára lépő középpályás, aki őszintén elismerte, jelenleg nagyon távolinak látja, hogy a mieink is kijussanak egy Eb-re.

Amikor az Izland–Finnország meccset néztem (mindkét csapat kiesett a csoportkörben – a szerk.), próbáltam belegondolni, hogy mi vagyunk a pályán, a jelenlegi női válogatott, de nehezen tudtam elképzelni, hogy itt szerepeljünk, mert egyszerűen nem vagyunk olyan szinten.”

A mieink az Európa-bajnokságon részt vevő válogatottak közül az elmúlt másfél évben hárommal találkoztak, és az összkép valóban nem fest jól:

a belgáktól 2024 februárjában négy nap leforgása alatt kétszer is kikaptak 5–1-re,

a finnektől idén tavasszal idehaza 1–0-s, idegenben 3–0-s vereséget szenvedtek,

míg a svájciakkal szemben tavaly egy vereség (1–2) és egy győzelem (1–0) volt a mérlegük.

A Bayer Leverkusenben korábban öt évet (2016–2021) eltöltő Csiszárt arról is kérdeztük, hogy mely csapatokat tartja a legesélyesebbnek az Európa-bajnoki címre.

„Ahogy mindig, a spanyolok most is nagyon jó focit játszanak, nagyon meggyőzőek. A franciák meccseibe bele-belenézegettem, ők is tetszenek, leginkább pedig az angolok. Az én titkos favoritom nyilvánvalóan Olaszország, melynek már az is nagy eredmény, hogy tizenkét év után ismét továbbjutott a csoportból, de abszolút benne van a pakliban, hogy Norvégia ellen megy még egy kört. A svédek eddig kicsit hullámzóak voltak, ám olyan jó játékosaik vannak, hogy pillanatok alatt meg tudják rázni magukat, és onnantól képesek irányítani a mérkőzéseket” – vélekedett az Inter futballistája.