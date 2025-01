Robbie Keane: Ne ez legyen a szalagcím!

Kicsivel több mint egy hónap szünet után játszik újra tétmérkőzést a Fradi, amely jelenleg a második számú kupasorozat, az Európa-liga mezőnyében a 16. helyen áll (a legjobb 24 csapat folytathatja a csoportkör befejezése után.)

A magyar bajnokra az egyik legnehezebb feladat vár az Eintracht Frankfurt otthonában. A német rivális a hatodik pozíciót foglalja el a táblázaton, ráadásul azért is helyzeti előnyben van, mert az ottani bajnokság, a Bundesliga tavaszi szezonja már javában zajlik.

A 21 órakor kezdődő találkozó (amelyet a Mandineren élő közvetítésben követhetnek majd) előtti sajtótájékoztatón a télen érkezett vezetőedző, Robbie Keane a következőket mondta:

„Természetesen az lenne az ideális, ha egy nyári időszakban venném át a csapatot és lenne hat hetem a felkészülésre. De nem ez a helyzet. Két komoly mérkőzés áll előttünk (az FTC jövő hét csütörtökön a holland AZ Alkmaar együttesét fogadja – a szerk.), de mi az előttünk állóra fókuszálunk, annál is inkább, mert a Frankfurt nagyon erős csapat. Igyekeztünk a játékosoknak a lehető legtöbb információt megadni az elmúlt két hétben. Idő kell ahhoz, hogy ezeket mind viszontlássuk a pályán, bízom benne, hogy ez minél előbb megtörténik majd”.

Ami garantálható: Dibusz Dénesnek lesz dolga bőven / Fotó: fradi.hu

Az esélyekről a következőket árulta el az ír futball-legenda:

„Reálisan is kell nézni a helyzetet, hiszen egy olyan csapattal játszunk, amelyik jóval nagyobb költségvetéssel bír, milliókat érő játékosaik vannak, tehát nem várható el, hogy végig domináljunk, de a támadásban és a védekezésben is intenzíven kell majd játszanunk. Nem volt sok időnk együtt, még nem vagyunk azon a szinten, amilyenek az elvárásaim. Az erőnlétre gondolok, nem azt mondom, hogy rossz, tehát ez ne legyen szalagcím… De még nincs azon a szinten, ami szükséges ahhoz a játékhoz, amit játszani szeretnék. Mivel a Frankfurt már meccsben van, így fittségben is előttünk járnak. Meg kell próbálnunk a lehető legtöbbet tartani a labdát és ezzel fárasztani az ellenfelünket”.

Robbie Keane a szíve vágyát is elárulta:

„A fiúknak mondtam, hogy bárcsak újra játékos lehetnék és egy ilyen stadionban, 50 ezer szurkoló előtt léphetnék pályára, hiszen az ilyen meccsekért élünk. Ha ez nem motivál egy játékost, akkor semmi!

Örülök, hogy Marmoush már nincs a keretükben, hiszen ő topkategóriás játékos, de láthattuk a Dortmund ellen is, hogy vannak még kiváló támadóik, Ekitiké szerintem szupersztár lesz! Öt pontra állnak a Bundesligában a második helyezett Leverkusen mögött, szóval topcsapat, de tizenegy játékos játszik tizenegy ellen, és a fociban bármi megtörténhet, ezért is imádjuk.

Lehet, hogy tehetségesebbek, akár a teljes keretük, de ahhoz, hogy keményebben dolgozz náluk, ahhoz nem kell tehetség!

A Frankfurt erőssége egyértelműen a játékosai, nagyon jók az átmenetekben, nagyon gyorsak, erre igen csak oda kell figyelnünk, hiszen ezekből a szituációkból sok gólt szereznek. De vannak gyengeségeik is, ezeket kell majd kihasználnunk!

Nyitókép:fradi.hu