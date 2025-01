„Könnyűsúlyú” csapattal gázoltunk át a nehézfiúkon – Mandiner-elemzés a vízilabda Világkupa margójára

Nyitókép: MVLSZ/Kovács Anikó

Alaposan letette a névjegyét az újjáformált magyar férfi vízilabda-válogatott. Varga Zsolt megfiatalított együttese a második helyen végzett a romániai Világkupa-selejtezőn, amelyről nem jutott tovább az olimpiai bajnok Szerbia és a párizsi bronzmeccsen a mieinket legyőző Egyesült Államok. Szövetségi kapitányunk ismét bátran dobta a mély vízbe a fiatalokat, akikben – mint bebizonyították – óriási potenciál rejlik.

Ezüstös csillogás

Egy éve már megmutatta oroszlánkörmeit, ezúttal elkápráztatta a vízilabda-világot Magyarország. 2024 januárjában az átlagos sportszeretők számára is több ismeretlen nevű, ám felettébb tehetséges pólóssal a 4. helyen végzett a csapat az Európa-bajnokságon. Akkor a következő hónapban esedékes világbajnokságra hangoló sztárok közül többek között Varga Dénes, Vámos Márton, Zalánki Gergő, Manhercz Krisztián és Vogel Soma sem tartott a társakkal Horvátországba. Nagy Ádámék óriási meglepetésre az olaszokat 10-5-re megverték, a negyeddöntőben – ötméteresekkel – Szerbián is túljutottak. A berobbanó tehetségek túlnyomó többségének még nem osztottak lapot az olimpiára, egy év fejlődés után azonban újra lehetőséget kaptak, s éltek is vele. A mostani viadalon hathatós közreműködésükkel a spanyolok (12-11), a franciák (15-10), a georgiaiak (21-10) és a görögök skalpját (0-10) is megszerezte az együttes, amely végül a döntőben 15-9-re alulmaradt Spanyolországgal szemben. Az említettek közül a spanyol és a görög csapat a szűk világelithez tartozik.

Az eredményeknél is értékesebb a mutatott játék, az egység és az egyéni vállalkozói kedv, a lövőerő, s az a tény, hogy komoly hátországgal, merítési lehetőséggel rendelkezik a magyar vízilabda.

Van mire építeni, ráadásul az állandó változásokhoz is igazodni kell (ezúttal kisebb pálya és rövidebb támadóidő volt) – pedig azt sem tudtuk, mire számíthatunk...

Új ciklus, új csapat

„Ez egy nagyon fiatal, könnyűsúlyú és gyorsabb csapat, hogyha ezt lehet így mondani. A következő időszakban ez kell, hogy legyen a fő motívum a csapat számára. Nyilván az lesz a kérdés, hogy mindezek mellett, hogy gyorsak, robbanékonyak vagyunk, bizonyos fizikális küzdelmeket hogy tudunk majd felvenni különböző meccseken” – tekintett előre a vlv.hu-nak újdonsült csapatkapitány, Manhercz Krisztián, akinek egyetlen támpontja az volt, hogy december végén idegenben 14-10-re legyőzték Horvátországot.