Háború és futball: így menekülhet meg a besorozástól a letartóztatott korábbi Fradi-játékos

Hogy miért is lélegezhet fel Haratin? Ugyanis az első osztályban szereplő futballistákkal ellentétben a harmadik ligában érdekelt, profinak nem minősülő játékosok állítólag nem mentesülnek a kötelező katonai szolgálat alól - írja az m4sport.hu.

Kérdezhetik joggal: a Kolosz nem volt első osztályú? A válasz, hogy de, az volt, csakhogy a nyáron érkezett Haratin mindössze három meccsen lépett pályára a Kijev melletti település első csapatában, így a harmadosztályban szereplő tartalékegyütteshez irányították – az ott játszóknak azonban már nem jár mentesség a hadkötelezettség alól!

Ezért is kellett ismét csapatot váltania a 2019 és 2021 között a Ferencvárosban szerepelt, négy magyar bajnoki címet elhódító középpályásnak. Ihor Haratin kulcsembere volt Szerhij Rebrov együttesének, többek között a Bajnokok Ligája-csoportkörbe jutott csapatban is fontos szerepe volt, a Barcelona ellen büntetőből gólt is szerzett.

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor