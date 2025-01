A rendőrség segítségét kérte az MLSZ a 90 millió forintos meccs miatt

Lassan három és fél éve volt a Puskás Arénában a Magyarország–Anglia Nemzetek Ligája válogatott labdarúgó-mérkőzés. A 2021. szeptember 2-i találkozón jókor botrány történt, a kapu mögötti táborból a szurkolók különféle tárgyakat, műanyag poharat, aprópénzt, pirotechnikai eszközt dobáltak a pályára, illetve előfordult a küzdőtérre történő beugrás is. A balhé után az európai szövetség, az UEFA – egyéb szankciók mellett – 200 ezer svájci frankra, mintegy 85,3 millió forintra büntette meg az Magyar Labdarúgó Szövetséget.

Az MLSZ már korábban jelezte, hogy a rájuk kirótt pénzbüntetéseket polgári peres eljárásban behajtja a bűnösökön.

Az év elején több szurkoló értesítést kapott a Fővárosi Törvényszéktől, s a levélben kötelezik az alpereseket, hogy 15 napon belül fizessenek be 200 ezer svájci frankot az MLSZ számlájára. Az említett összegen felül a kamatokat is a szurkolóknak kellene állniuk, valamint a közel 5 millió forintos perköltséget is. A történethez tartozik, hogy a rendőrség három válogatott találkozó, a magyar–francia és a magyar–portugál Eb-meccsek, illetve az Anglia elleni NL-mérkőzés miatt indított eljárást. A bíróság 2023. november 28-án ezekben az ügyekben 48 személyt pénzbüntetésre ítélt. A bírságok 180 ezer és 440 ezer forint közötti összegekre tehetők. A legtöbb szurkoló nem fellebbezett, vagyis elfogadta az ítéletet. Ez teremtette meg a polgárjogi kereset alapját az MLSZ számára – írja az NB1.hu.

A szövetség csak a magyar–angol meccsen tettenért szurkolókkal szemben nyújtotta be anyagi követelését, akik 28-an vannak. Ez fejenként – mindennel együtt – 3 millió forintot jelent, ami rengeteg pénz egy átlagembernek.

A Magyar Jelen információi szerint a tárgyalás nélkül meghozott végzést 19-en vették át eddig. A szurkolókat meglepte az ítélet, a fellebbezés összege még 750 ezer forint lenne.

A vétkesek egyelőre tanácstalanok, mit tegyenek. A magyar válogatott szurkolói csoportja, a Carpathian Brigade ’09 gyűjtést szervez azoknak a drukkereknek, akiket megbüntettek, hogy valamelyest kompenzálhassák a horribilis költségeket, ügyvédi díjakat.

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor