Valami nem tiszta Betlehem Dávidék ügyében – miért kellett hazatérnie az amerikai egyetemről a magyar úszóknak?

A MÚSZ korábbi Facebook-bejegyzését Holloway kommentjének megjelenését követően szerkesztették, és sok az amerikai edző által vitatott mondat eltűnt belőle. A kérdéses rész jelenleg az alábbi formában található meg a Facebookon: „Fáj a szívünk: Betlehem Dávid mégsem indul a vb-n. Nincs jó hírünk: olimpiai bronzérmes nyílt vízi úszónk, aki előbb a dohai világbajnokságon, majd a párizsi játékokon lett negyedik 1500 gyorson – az olimpián döbbenetes országos rekordokat döntve – kénytelen volt lemondani az indulásról a jövő héten kezdődő vb-n. Amerikai egyetemén ugyanis nem úgy sültek el a dolgok, ahogy tervezték, így viszont Dávid nem tudott önmagához méltó módon felkészülni a vb-re…”

A történet legújabb fordulata, hogy Betlehem Dávid és Fábián Bettina Instagram-oldalán is megjelent egy bejegyzés a témában. Ebben egy az amerikai egyetemen készült fotóhoz fűzött szövegben Fábián Bettina úgy fogalmaz, „Először is, szeretnénk megköszönni a lehetőséget az NC State-nek, hogy bevettek minket a nagyszerű csapatukba. Tényleg nagyon élveztük a kint töltött időt, és igazán hálásak vagyunk, hogy a család része lehettünk, sőt az NC State-család tagjaként bántak velünk. Mindkettőnknek fantasztikus élményben volt részünk, mindazonáltal be kellett látnunk, hogy mivel nekünk a nyílt vízi úszás a prioritás, jobban járunk, ha hazatérünk, és ugyanúgy Magyarországon készülünk az előttünk álló kihívásokra, mint az olimpia előtt.

Szomorúan hoztuk meg ezt a döntést, viszont arra kérünk mindenkit, hogy ezt fogadják el tőlünk – és arra is, hogy kerüljük a konfliktusokat ennek kapcsán, hiszen részünkről ez az egész a tapasztalatszerzésről, a leckékről és tanulságokról szólt, és arról, hogy megtaláljuk, miként tudjuk a legjobbat kihozni magunkból.

Nos, a tanulságot levontuk, és ennek szellemében cselekedtünk. Sajnáljuk, hogy el kell köszönnünk az NC State-től, és még egyszer hangsúlyozzuk: szívünkben szeretettel gondolunk vissza az ott töltött hónapokra.”