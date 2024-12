Úszóbotrány: itt az újabb fejezet!

Ezt követően a MÚSZ megosztotta Betlehem és Fábián bejegyzését, amelyből semmi új nem derül ki – legalábbis arra vonatkozóan, hogy miért kellett otthagyniuk az egyetemi képzést. Úgy fogalmaznak, „be kellett látnunk, hogy

mivel nekünk a nyílt vízi úszás a prioritás, jobban járunk, ha hazatérünk, és ugyanúgy Magyarországon készülünk az előttünk álló kihívásokra, mint az olimpia előtt. Szomorúan hoztuk meg ezt a döntést, viszont arra kérünk mindenkit, hogy ezt fogadják el tőlünk – és arra is, hogy kerüljük a konfliktusokat ennek kapcsán...”

Betlehem Dávid mindezt a Fradi stábjának adott interjúban mindössze annyival toldotta meg: „Sajnos az elmúlt napokban több hír is megjelent rólam, rólunk a médiában, amelyek valótlan információkat tartalmaztak, felesleges konfliktushelyzethez vezettek, mind a Magyar Úszószövetség, mind a kinti egyetemem részéről. Ezek a félreértések tisztázásra kerültek, és én magam is megtanultam a leckét a pontos kommunikáció fontosságáról. Bár ez a felkészülés most nem úgy sikerült, ahogy szerettem volna, holnaptól ismét azon leszek, hogy az edzéseken kihozzam magamból a legjobbat, és a 2025-ös év ugyanolyan, vagy még sikeresebb legyen, mint az idei év volt. Köszönöm mindkét fél kiváló szakembereinek, és klubomnak, hogy támogattak, támogatnak az utamon és köszönöm azoknak is, akik szurkoltak nekem”.