„Örök szerelem, ettől nem lehet elszakadni” – így vallott a visszatéréséről a Mandinernek az olimpiai bajnok

„Sokat készültünk a Sztárok a páston keretében Gubik Petrával, amelyet mindketten nagyon élveztünk. Látszott, mennyit jelent, hogy van rutinja a színpadon, illetve az előadóművészetben, hamar és könnyedén ment számára a vívás mozdulatainak elsajátítása. Egyedül a harciasság, a minden áron való győzni akarás hiányzott belőle. Ennél azonban sokkal fontosabb, hogy mindketten barátra leltünk a másikban. Azóta is tartjuk a kapcsolatot, én is többször láttam már őt a színpadon, és ha lesz ideje, remélem ő is kijön majd a versenyre” – mesélte Szász Emese.

A vívás hagyományos sikersportág hazánkban, a párizsi olimpián is futószalagon szállították legjobbjaink az érmeket: nem véletlen, férfi párbajtőrcsapatunk arany-, férfi kardcsapatunk ezüst- és Muhari Eszter bronzérme is érezteti hatását a honi utánpótlásműhelyekben, így a Vasasnál is. A klub színeiben szereplő párbajtőröző, aki nem mellesleg a vívószakosztály társelnöke, kellemes feladatokról mesélt a sportág helyzetét illetően.

„Végtelenül örömteli, hogy ennyien követték a párizsi olimpiát, ráadásul olyan óriási volt a siker, hogy az egész országban érezteti a jótékony hatását.

Sokak körében lett népszerű a vívás, a Vasasnál például a 240-es taglétszám közel 400 fősre nőtt! Az utóbbi időben alig tudjuk elhelyezni a gyerekeket.

Rendkívül hálás kezelni ezt a helyzetet, de egyben nehéz feladatot is jelent. Mindenesetre azért dolgozunk, hogy még többen legyünk a vívótermekben. A csapatbajnokságon is ezért szeretnék küzdeni, illetve segíteni, motiválni egy kicsit a fiatalokat. És emellett mindenféle kényszer nélkül, tényleg csak élvezni szeretném a vívást” – hangsúlyozta Szász Emese.

Fotó: Instagram/Gubik Petra