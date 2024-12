Megszólalt a rangadón összeeső focista: Viszlát a pályán, hamarosan visszatérek!

A mérkőzés természetesen azonnal félbeszakadt, és Bovénak szerencséje volt: miután a firenzei Careggi Egyetemi Kórházba szállították, nem sokkal a történtek után magához tért,

és az időközben az egészségügyi intézménybe érkező édesapjával és barátnőjével is kommunikálni tudott.

A 22 éves játékos állapota az elmúlt két hét alatt annyit javult, hogy elhagyhatta a kórházat, sőt már a Fiorentina edzőközpontjába is ellátogatott, ahol a szakmai stáb és a csapattársak is megkönnyebbülve, örömmel fogadták.

Edoardo Bove a tragédia után már újra a futballra gondol, és a visszatérést tervezi Fotó: Getty Images

A tehetséges középpályás saját közösségi oldalán a szurkolóknak is üzent: „Helló mindenkinek, e nehéz napok alatt volt elég időm a gondolkodásra. Bár a közösségi felületeken való megnyilvánulás nem az én világom, most szeretném megosztani veletek az érzéseimet, amelyek mélyen megérintettek.

Az Inter elleni meccsen történtek megértették velem, hogy a futball több, mint egy játék és egy pályafutás.

A futball egy közösség, amely olyan szenvedélyes emberekből áll, akik az öröm, a harag, a csalódás és a szenvedés pillanataiban is összetartanak. Ezekben a napokban tudatosult bennem, hogy az eredményeken, a versengésen és a rivalizáláson túl miről is szól valójában a sport. Olyan pozitív energiákat kaptam, amelyek megnyugtattak, és nem éreztem magam egyedül a legnehezebb időszakban sem. Jól vagyok, és most ez a legfontosabb. Viszlát hamarosan a pályán, visszatérek!” – zárult Bove bejegyzése.

Az olasz futballista egyébként ugyanolyan beültethető defibrillátort kapott, mint amilyennel a 2020-as Európa-bajnokságon megmentették Christian Eriksen életét, miután ő is összeesett a Dánia–Finnország csoportmérkőzésen. A dán világsztár azóta teljesen felépült, sőt az angol Brentfordtól a Manchester Unitedhez szerződött, amelynek megbecsült tagja lett!

Nyitókép: képernyőfotó