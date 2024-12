Lesújtóak a fejlemények Kenderesi doppingügyében: „a CAS nagy úr, azt tesz, amit jónak lát”

Mint ismert, az olimpiai bronzérmes, Eb-ezüst- és bronzérmes úszót 2022. év végén gyanúsították meg doppingvétséggel. A Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA) illetékesei a 2017-ben levett mintáit ismét megvizsgálva, illetve biológiai útlevelét tanulmányozva 2022-ben eltérésekre figyeltek fel korábbi hematológiai paramétereihez képest.

A történtekről elsőként épp a meggyanúsított sportoló tájékoztatta a nyilvánosságot. Kenderesi Tamás akkor is tagadta a doppingvétséget, és azóta is konzekvensen kitart a véleménye mellett.

Az M4 Sport most megkérdezte az ügyről Tiszeker Ágnest, a Magyar Antidopping Csoport vezetőjét, aki sokat sejtetően úgy fogalmazott, a CAS nagy úr.

„Megvolt a tárgyalás, Tamás és a védőcsapata elmondhatta az álláspontját, és mi is megmutathattuk a sajátunkat. Nem nagyon volt ebben választási lehetőségünk, hiszen a WADA szakértői szedték ki Tamás mintáit, és mondták azt, hogy ebben eltérés van. A CAS, azaz a lausanne-i Nemzetközi Sportdöntőbíróság döntése előtt vagyunk, de mi is nagyon szeretnénk már pontot tenni az ügy végére, és a sportolóval szemben is úgy lenne fair, ha végre lenne egy tiszta, egyértelmű döntés.

Ez egy bíróság, ők akkor döntenek, amikor jónak látják, nem befolyásolhatók, a CAS nagy úr, azt tesz, amit jónak lát”

– jelentette ki Tiszeker Ágnes.

Fotó: Derencsényi István/MÚSZ