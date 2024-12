Három héttel az életmentő műtétjét követően edzésbe állt a magyar focista

Ahogy arról korábban beszámoltunk, Bajner Bálint, a görög negyedosztályban szereplő Episkopi FC magyar játékosa vakbélműtéten esett át egy krétai kórházban. A szombathelyi születésű, közel két méter magas csatár – aki csapatának legeredményesebb játékosa – nem szereti a tétlenséget, a játékos ugyanis az operáció után három héttel már bele is vetette magát a munkába.

Bajner a konditeremben készül, hogy napról napra erősebbé váljon

– erről Instagram-oldalán képet is közölt.

A támadó eredményességére egyébként már itthon is felfigyeltek, a vaol.hu szerint az NB II.-ből már kapott is ajánlatot, míg a görög másodosztály egyik klubjával már kész is volt a megállapodás – ám közbejött a műtét. Azt egyelőre nem tudni, hogy a 34 éves futballista mikor térhet vissza a pályára, – mindez ugyanis a kontroll eredményétől függ majd. Az viszont biztosra vehető: ha ilyen minőségben futballozik, csak idő kérdése, hogy mikor vált csapatot – és osztályt.

Nyitókép: Bajner Bálint Instagram-oldala