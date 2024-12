A Liverpool nagyon szeretné megszerezni Kerkezt, és tesz is érte

Nyitókép: afcb.co.uk

Nem is vitás, a magyar futball egyik legnagyobb értéke jelenleg Kerkez Milos. A Bournemouth 21 éves válogatott balhátvédjét tavaly nyáron szerződött Angliába, és a mostani bajnokságban egyre jobban megmutatkozik a tehetsége. A múlt héten megszerezte első gólját a Premier League-ben, s a Wolverhampton elleni győzelmet követően áradoztak róla. „Igazi kincs, ismét óriási volt!” – ilyen értékeléseket kapott a bombagólja után. A statisztikákkal foglalkozó WhoScored szakportál 7,1-es osztályzatot adott neki: 87%-os passzhatékonyság, 51 labdaérintés és 1 kiharcolt szöglet is szerepelt a gólján kívül a hátvéd neve mellett. Nem meglepő, hogy már a nagyobb angol klubok is felfigyeltek rá.

Azt már a Mandiner is megírta, hogy a nyártól Szoboszlai Dominik csapattársa lehet Kerkez. A Liverpoolnak eltökélt szándéka, hogy valamikor 2025-ben szerződtesse a Bournemouth védőjét, aki állítólag az elmúlt hónapokban remek benyomást tett a Vörösök játékos-megfigyelőire, de Arne Slot vezetőedzőre is.