Sokkolta a németeket Dárdai fia: azóta üzent is az X-en (VIDEÓ)

A korábbi szövetségi kapitány, Dárdai Pál legkisebb fia a nyáron hagyta el a Bundesliga II-ben szereplő Hertha BSC-t és az első osztályú Wolfsburgba igazolt.

Bence azóta három bajnokin lépett pályára a Farkasoknál, ám legutóbb már kezdőként lépett pályára az Augsburg, majd a Heidenheim elleni idegenbeli bajnokin és a mérkőzés 42. percében egy Kevin Müller által kiütött labdát estében lőtt a kapuba.

A Wolfsburg honlapján Bence így emlékezett első Bundesliga I-ben szerzett találatára:

„Számítottam arra, hogy a kapusról kipattan a labda, és van esély megszerezni azt a lecsorgás után. Annak ellenére, hogy egy kis szerencse is közrejátszott, hiszen a labda a kapufáról pattant a hálóba, természetesen örülök, hogy bement”

A még mindig csak 18 éves középpályás a saját X-oldalán is üzent a történelmi tett után:

„Szuper este: 3 pont, idegenbeli győzelem és nagy öröm az első Bundesliga-gólom miatt”.

A Berlinben született, így német állampolgársággal (is) rendelkező legkisebb Dárdai fiú eddig csak a német korosztályos válogatottakban szerepelt, a tavalyi budapesti, U17-es Európa-bajnokságon kulcsjátékosa volt az aranyérmet szerző együttesnek!

Jó lesz tehát minél előbb lecsapni rá, erre utalt legutóbbi, a Hollandia és Németország elleni Nemzetek Ligája-mérkőzések előtti sajtótájékoztatón Marco Rossi szövetségi kapitány is, aki elmondta: az a célja, hogy a magyar nemzeti csapat is profitáljon Bence kiváló képeségeiből, éppen ezért mindent megtesz azért, hogy minél előbb (már a tavaszi világbajnoki selejtezőkön) debütálhasson a válogatottban.

Köztudott: Bence két bátyja, Palkó és Márton is a magyar válogatott tagja, igaz a szűkített keretbe mostanság csak utóbbi fér be, ettől függetlenül tény: ha a legkisebb Dárdai fiú debütálására is sor kerülne, a világon egyedülálló rekordot állítana be a család, hiszen még soha nem fordult elő a futballtörténelemben, hogy egy édesapa és a három fia is pályára lépjen egy ország felnőttválogatottjában!

Fentiekhez még egy adalék: Dárdai Pál egy korábbi nyilatkozatában elárulta, Palkó, Márton és Bence közül a legkisebb fiút tartja a legtehetségesebbnek, „hiszen

a tudás mellett benne megvan az a jó értelemben vett csibészség is, amit tanítani nem lehet – erre születni kell!”

