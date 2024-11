Rudolf Gergely: „Itthon csak fúrásnak vennék, ha elmondom, amit látok”

Nyitókép: MTI/EPA/Koen van Weel

Egykor az egyik legnagyobb magyar ígéretnek tartották Rudolf Gergelyt, de ahogy előtt oly sokan, ő sem futotta be azt a karriert a pályafutásában, amit vártak tőle. A labdarúgó csupán 14 éves volt, amikor a Nyíregyháza Spartacustól Bölöni László meghívására az AS Nancyhoz, Franciaország második legjobb utánpótlás-akadémiájára került. A legjobb korban volt, hogy kint felépítsék komoly futballistának. Kint a focin kívül egy évig csak a nyelvtanulással kellett törődnie. A kezdeti nehézségek után jól ment neki a játék, a második évben a csapat gólkirálya lett, 28 találatával korosztályában, harmadik egész Franciaországban. Később a junior csapatban is a legjobb góllövőnek bizonyult. Később az élvonalba felkerült felnőttcsapata is beverekedte magát. A profik között az első éve elég jól sikerült, hiszen 14 mérkőzésen játszott, bár gólt nem tudott szerezni. Később megsérült, edzője a felépülése után már nem számított rá, ám ő játszani akart, ezért eljött a Nancytól.

2007 nyarán, az akkori háromszoros bajnokcsapat, a Debrecen hívta, amely abban az időben Magyarország legjobb együttese volt. Később játszott a Lokival a Bajnokok Ligájában.

2010-ben leigazolta a Genoa, majd megfordult az AS Bariban, a görög Panathinaikoszban, a DVTK-ban, a Győri ETO FC-ben, a Videotonban, a Nyíregyháza Spartacusban, majd 208 júniusában a Balmazújvárosból vonult vissza.

Rudolf Gergelyt, a Genoa magyar labdarúgóját (balra) Matias Agustin Silvestre, a Catania argentin játékosa szabálytalanul szereli a genovai Luigi Ferraris Stadionban 2010. október 24-én

Fotó: MTI/EPA/Luca Zennaro

A korábbi 28-szoros válogatott futballista az apósa gumiabroncskereskedő-hálózatában kezdett dolgozni, majd saját vállalkozást indított a feleségével. Az ingatlan a fő profiljuk, lakásokat, házakat vesznek, felújítanak, majd eladnak. Rudolf távol került a labdarúgástól. Pedig a pályafutás végén nagyon érdekelte a sportvezetés, és el is végezte a gazdaság és menedzsment szakot, ám elhelyezkedni nem tudott a szakmában.

„Nem akarom senkire ráerőltetni a véleményemet, de ha arra gondolok, hány évig voltam külföldön, mennyi tapasztalatot szereztem, akkor kicsit furcsa, hogy eddig nem talált meg semmilyen feladat.

És ezzel nem vagyok egyedül, az én korosztályomban Juhász Roland, Huszti Szabolcs, Szabics Imre, Király Gábor összeadva évtizedeket töltött külföldön, és ha néhányan rövid ideig kaptak is feladatot, igazából nincs szerepünk a labdarúgásban. Szívesen segítenék, de én a középszert nem szeretem, s mivel úgy érzékeltem, nem lehetne úgy dolgozni, ahogy én szeretnék, inkább más irányba indultam el. Nem kérdeztek, meg is tartottam magamnak a meglátásaimat, mert itthon csak fúrásnak vennék, ha elmondom, amit látok” – nyilatkozta Rudolf Gergely a Nemzeti Sportnak.