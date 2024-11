Nincs több titkolózás! – megvan Milák Kristóf új edzője

Ez az olimpia előtti évben történt, amikor Milák gyakorlatilag eltűnt a világ – beleértve edzői és a szvetség vezetését – elől, és senkivel nem tartotta a kapcsolatot. A 24 éves úszó – mint azt az olimpián elért eredményei is mutatják – jelenleg pályafutása csúcsán vagy legalábbis annak közelében van, és bár nehéz időszakot élt meg, és bár mint kiderült, nem vesz részt a rövidpályás ob-n, úgy tűnik továbbra is folytatni szeeretné pályafutását. Ehhez pedig új edző kell, még akkor is, ha a kellőképpen öntörvényű, megosztó személyiségű Milák esetében ez nem hagyományos tréner-sportoló viszonyt feltételez.

Hogy milyet, azt Milák korábbi trénere, Selmeci Attila mondta el, hozzátéve, hogy szerinte Milák új edzője fiatal lesz, és magyar. Mint ma kiderült, az egykori trénernek, akivel Milák Kristóf világcsúcsot ért el, és első világbajnoki címét nyerte, igaza lett. De ne szaladjunk ennyire előre!