„Alázatból épp csak elégséges” – nem várt helyről pontozták le Milák Kristófot (VIDEÓ)

Nyitókép: MTI/Kovács Tamás

Milák Kristóf volt a központi téma Kadarkai Endre „A nagy mű” című műsorában – szúrta ki a Magyar Nemzet. Két edző próbálta megfejteni a bajnokot:

Zseni, viszont alázatból épp csak elégséges Milák Kristóf”

– így véli a belőle olimpiai bajnokot faragó Selmeci Attila, valamint Virth Balázs. A beszélgetés elején a műsorvezető arra kérte Milák Kristóf két korábbi edzőjét, akiknek az irányításával egyaránt világcsúccsal lett világbajnok 200 pillangón 2019-ben, valamint 2022-ben, hogy egytől tízig terjedő skálán osztályozzák az úszót különböző szempontok szerint.

Mutatjuk a pontozást:

Tudatosság:

Virth: versenyen 10, hétköznapokon 5

Selmeci: versenyen 10, hétköznapokon 3-4

Tehetség:

V: 10

S: 10

Szorgalom:

V: 3

S: 6-7

Alázat:

V: 3-4

S: 2

Irányíthatóság:

V: 5

S: 4-5

Elszántság:

S: 10

V: 10

A pontozást egyébként meg is magyarázta a két edző, és elmagyarázták az alázatosság szempontját is, amelyben a legrosszabb osztályzatokat kapta Milák annak ellenére is, hogy a párizsi olimpián végül sikeresen szerepelt.

„Erős benne a becsvágy, hogy mindenkit maga alá nyomjon, nem fél senkitől” – magyarázta Selmeci Attila, majd így folytatta: „ez nagyon jó a verseny szempontjából, de nagyon rossz a környezetének, annak, aki vele dolgozik.

Nincs meg benne a tisztelet, az alázat az idősebb, nagy tudású edző felé, mert úgy gondolja, bármit meg tud tenni”.

Selmeci egyébként arról is beszélt, hogy az úszó az egyik edzés előtt elaludt, majd kocsival elment az uszodához. Ott inkább mégsem szállt ki az autóból, hanem hazament.

Virth Balázs véleménye

Az elmúlt időszakban visszatérő téma volt a magyar sajtóban, hogy Milák nem látogatta rendszeresen Virth Balázs edzéseit. Ezzel kapcsolatban ő elárulta, hogy amikor a tokiói olimpia után elvállalta Milák felkészítését, próbált elébe menni a problémának. „Az első közös edzésünk előtt volt egy megbeszélésünk, elmondtam, hogy amit Attila csinált vele, azt a típusú munkát szeretném folytatni, mert eredményes volt” – mondta el Virth.

Virth azonban egyértelműen elismerte, hogy az első másfél év közös munka jól telt, ennek gyümölcse volt a 2022-es budapesti vb két aranya, 200 pillangón a saját világcsúcs megjavítása.

A videót itt tudja megtekinteni:

***