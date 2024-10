Megszólalt az edző, akire hallgat és akit eltűr maga mellett Milák Kristóf

Nyitókép: MTI/Kovács Tamás

Zala György kenusként szerzett két olimpiai bronzérme és két világbajnoki aranyat. A visszavonulása után egy új munkakörbe vágott bele, ma már az egyik legismertebb és legelismertebb az erőfejlesztéssel foglalkozó szakemberek között. Három olimpiai arany-, négy ezüst- és három bronzérem megszületésében volt valamilyen szinten szerepe, plusz a karate thaiföldi Világjátékainak egyetlen magyar aranyérmese, S. Kovács Ádám felkészítését is érdemben segítette. Az olimpikonok közül persze a legsikeresebb Milák Kristóf, aki Tokióban és Párizsban összesen két-két arany-, illetve ezüstérmet szerzett. A Budapesti Honvéd klasszis úszójának személye megkerülhetetlen, különösen azok után, hogy a legkülönfélébb legendák keringtek vele kapcsolatosan.

„Rengeteget edzettünk a Honvédban, még akkor is, amikor a világ nem tudta, hol van. Megvallom, én ezt a „hol a Milák?” kérdést egy kicsit felfújtnak éreztem akkor is, hiszen neki napra és órára előre meg kellett adnia a tervezett hollétét.

Valami oka lehetett ennek az elvonulásnak, de én a részletekről nem tudtam és nem is kérdezgettem Kristófot erről az egészről.

Vele úszásról csak abban a vonatkozásban beszélek, hogy mi a legközelebbi versenye és az arra történő eredményes felkészülése érdekében milyen erőnléti munkára lehet szüksége. Akár hiszi, akár nem, én például a mai napig nem tudom, hol és kivel fogja folytatni az úszóedzéseket. Nekem azt mondta: nyugi, ősszel megmondom, ki lesz az új edzőm. Rájöttem, ha véletlenül elkezdek az úszásról beszélni, akkor ő kikapcsol, én pedig elhallgatok. Így úszásról gyakorlatilag nem is beszélünk” – árulta el Zala a hunswim.com-nak.

Zala György munkában az uszodában az egyik edzésen

Fotó: hunswim.com

Az erőnléti edző azt is elárulta, miről a legkönnyebb Milák Kristóffal beszélgetni. Nos, az autókról. Ha ezek szóba jönnek, nincs időhatár, rengeteget tud a legkülönfélébb márkákról, félelmetes a lexikális tudása az olimpikonnak ebben a témakörben. De a divat is a kedvenc témái közé tartozik, szeret elegánsan öltözködni, miként az órák is nagyon érdeklik.

„A csajokról, vagy a barátnőjéről viszont ritkán esik szó. Ami neki kényes téma, azt lehetőleg elkerüljük”

– mondta a szakember, aki immár ötödik éve a Magyar Úszó Szövetségnél dolgozik. Milák Kristóf mellett van más olyan úszó is, akivel Zala speciális munkát végez. A közelmúltban Telegdy Ádám kereste meg azzal a kéréssel, hogy más jellegű erősítést szeretne csinálni.