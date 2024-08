Kristóf következő edzője magyar lesz, nem egy öregúr, ám nem is egy tapasztalatlan fiatal – állítja Milák korábbi mestere

Nyitókép: Lekerült róla a teher... Fotó: MTI/Kovács Tamás

Selmeci Attila – akivel Milák először lett olimpiai bajnok és világcsúcstartó – az index.hu-nak adott nyilatkozatában tájékozatlannak és igazságtalannak nevezte azokat, akik (magukat csalhatatlannak kritikusnak beállítva) azt állítják: a magyar edzők nem haladnak a korral...

„A valóságtól elrugaszkodik az, aki a magyar úszóiskoláról mostanában lenézően nyilatkozik, aki általánosít, maradisággal és elkényelmesedéssel vádolja még a legjobb nevű szakembereinket is”

– állítja a Magyar Úszó Szövetség szakmai alelnökeként is dolgozó szakember, jó példaként Plagányi Zsoltot hozza fel, akinek tanítványa, Németh Nándor csupán egyetlen századal maradt le a dobogóról – és kettővel az ezüstéremről – a gyilkos szám, a 100 méteres gyorsúszás fináléjában.

A kitűnő szakmai munka kapcsán Selmeci megemlíti az olimpiai bajnok Kós Hubert magyar edzőjét, Magyarovits Zoltánt is, majd hozzáteszi: hosszútávúszó klasszisainkat, a Párizsban aranyérmet szerző Rasovszky Kristófot és a bronzérmet nyerő Betlehem Dávidot hosszú évek óta Szokolai László készíti fel a világversenyekre.

Selmeci Attila külön kitért korábbi különc tanítványára, Milák Kristófra is, akivel kapcsolatban az is köztudott: egyedi módon készült fel az olimpiára, és el is váltak az útjai edzőjével, Virth Balázzsal.

„Meglepett, hogy már az olimpia vége előtt tudatta a világgal, hogy Kristófnak valaki másra, új impulzusokra, másféle útmutatásra van szüksége, magyarán mondva a következő olimpiai ciklusban már nem ő lesz a kétszeres olimpiai bajnok edzője. Döntéséhez mást nem is fűznék hozzá, azt viszont elmondanám, hogy Milák párizsi produkcióját csak megsüvegelni lehet...”

A tokiói játékokon még Selmeci Attila irányításával nyert olimpiai bajnoki címet Milák Kristóf Fotó: mno.hu/Mirkó István

S hogy ki lehet immár kétszeres olimpiai bajnokunk új mestere? Selmeci Attila erre is lát alternatívát:

„Az edző-versenyző kapcsolatnak a kölcsönös bizalomra kell épülnie, ha az megbillen, abból előbb vagy utóbb baj lehet. Előbb kicsi, aztán nagy, és ha nem sikerül változtatni, már a káosz következik. Afelől nincs kétségem, hogy Kristóf következő edzője is magyar lesz, valószínűleg nem egy öregúr, ám nem is egy tapasztalatlan fiatal.

Nem kizárt, hogy nem is egy klasszikus értelemben vett szakedző áll majd mellé, hanem egy mindig rendelkezésre álló segítőtárs, akit Kristóf irányít majd és lát el különböző feladatokkal.

Már én is megtapasztaltam, hogy minden olyat szeretne kipróbálni, amiről hallott vagy amit látott, amitől fejlődést várt...”

