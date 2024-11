Most akkor mégis Pintér Attila lesz a Vasas megmentője?

„Szárnyalásnak azért nem nevezném, hiszen miután a BVSC ellen sikerült kínkeservesen megnyerni egy mérkőzést, ezt szerencsésen meglovagolta a csapat. De ne legyünk igazságtalanok,

valószínűleg egy rend is kialakult az öltözőben – másképp nem is lehet eredményes egy csapat!

Nyilván hosszabb beszélgetésekre is sor került, mely után a helyére kerültek a dolgok, és az is közrejátszhatott: a vezetők – a szakmai stábbal egyetértésben – egy irányba terelték a klubot, és ezt elfogadták a játékosok is. Igaz, nem is tehettek mást...”

A fentieken kívül milyen szakmai okok vezethettek odáig, hogy a piros-kékek egymás után négy győzelmet is arattak? Kiss László erre is egyértelmű választ adott: „Véleményem szerint nem a csapat húzta ki a csávából magát, hanem egy-egy játékos kiugró teljesítménye (Urblík József és egyre gyakrabban Radó András) határozza meg a Vasas javuló formáját”.