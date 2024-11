Laza bemelegítés a City előtt: így várják Szoboszlaiék a Real Madridot

Nyitókép: Facebook/LiverpoolFC

Most jön csak a neheze! Eddig kiváló szezont fut a Liverpool mind hazai, mind nemzetközi porondon. Szoboszlai Dominik együttese 8 ponttal vezeti a Premier League-et, a Bajnokok Ligájában – egyedüliként 100%-os teljesítménnyel – is az első helyen áll a 36 csapatos mezőnyben. A héten kétszer is otthon játszanak a Vörösök, de ilyen kihívásokkal még nem szembesültek ebben az idényben.

Szerdán a BL-ben a 18. helyen szerénykedő Real Madridot, vasárnap a PL-ben a három vereség után szédelgő Manchester City-t fogadja Arne Slot gárdája az Anfielden. Két olyan sorozat címvédőjét, amely mindkettő sebzett vadnak tekinthető, egyúttal a világ legjobbjai közé tartozik.

Mindkettőnek égetően szüksége van a pontokra, hogy felzárkózzon, miközben a Liverpool egy ellenük való sikerrel lólépésben haladhatna előre nagy céljai beteljesítése felé.

Csak emlékeztetőül: az előző szezonban az Európa-ligában szerepelt, s kiesett a negyeddöntőben, a bajnokságban a harmadik helyen végzett. A Jürgen Kloppot váltó holland edző irányításával sikerült szintet lépniük Szalah-éknak: 18-ból 16 mérkőzést megnyertek, egy-egy döntetlenjük és vereségük van mindösszesen. Csak a Nottingham Forest tudott beleköpni a levesükbe (0-1). A java azonban még hátra van – mennyiségben és minőségben is. December végéig 10 fellépés vár még a Mersey-partiakra, közte a két eheti nagyágyú, valamint a városi derbi az Evertonnal és a Tottenham elleni londoni erőfelmérő.

„Ez a különbség! Ez a liga sokat kíván minden játékostól minden hétvégén, és ha aztán Európában játszol, az nem mindig könnyű. Angliában csak néhány csapat mutatta be, hogy képes erre. A Liverpool a múltban sok szezonon keresztül bizonyított. Az elmúlt két év nehezebb volt.

Ezért is van az angol csapatoknak olyan nagy a kerete, mert a legjobb kluboknak elég sok pénzük van. Nagyobb csapatot tudunk összeállítani, mint talán más országok együttesei.

Két-három játékos, aki bejött, valóban hatással volt a játékra, és erre is szükségünk van ebben a bajnokságban” – elemzett Slot a Southampton elleni idegenbeli 3–2-es győzelem után már a Bajnokok Ligájára gondolva.