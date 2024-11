A válogatott legnagyobb belharca: Nagy Zsolt kimondta, mit gondol riválisáról, Kerkez Milosról

„Engem nagyon motivál! Elmondtam előtte is, hogy szerintem egymást tudjuk ezzel húzni felfelé. Ha én jól játszom, az ő teljesítménye is javulhat. Ha ő jól teljesít, nekem is rá kell tennem egy lapáttal. Örülök neki, hogy ilyen riválisom van. Hogy ki lép pályára, az az adott meccs taktikájától is függ” – fogalmazott Nagy Zsolt az M4sportnak adott keddi interjújában.

A hétvégén kiderült – ahogy októberben – ezúttal is távol marad Kerkez a nemzeti csapattól. A 21 éves Bournemouth-játékos térde fáj, miközben a hírek szerint Szoboszlai Dominik csapata, a Liverpool is csábítja, ugyanis olyan elánnal robog, hogy a Manchester City ellen két gólpasszt is adott, s a világ legerősebb bajnokságában lép pályára hétről hétre. Nagy Zsolt ellenben a magyar NB I-ben szerepel, de a válogatott meccsekre felveszi a nemzetközi iramot. A Puskás Akadémia 31 éves játékosa vállalkozott arra, hogy összehasonlítsa magát az ifjú titánnal.