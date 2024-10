Siralomház lett a Bozsik Arénából, tüntettek a szurkolók Kispesten

Nyitókép: Facebook/szentlorincse

Újabb pofonba szaladtak bele a kispestiek. A Budapest Honvéd FC saját közönsége előtt 1-0-ra kikapott a Szentlőrinctől a labdarúgó NB II. 10. fordulójának záró mérkőzésén. Sorozatban a negyedik mérkőzésén veszített Laczkó Zsolt együttese, amely maradt az utolsó előtti, kieső pozícióban a 15. helyen. A baranyai csapat három nyeretlen meccs után győzött Keresztes Bence, a 81. percben elért fejesgóljával, s a Kisvárdával azonos pontszámmal a tabella élére állt!

„Ez egy nagyon értékes három pont, főképp, hogy az előző három fordulóban egyet szereztünk” – összegzett Waltner Róbert vezetőedző az M4Sportnak.

A 10. meccsükön a hetedik vereségüket elkönyvelő kispestieknél a szezon közben Nyíregyházáról visszatért Kesztyűs Barna viselte a csapatkapitányi karszalagot, s értékelte csalódottan, de – a nemtetszésüknek hangot adó, fejeket követelő drukkerekkel ellentétben – higgadtan a történteket.

„Nagyon nagy csalódás, több helyzetünk volt, még ha nem is játszottunk szépen. Ilyen szériában vagyunk, férfinak kell lenni, beleállni a melóba! Több ok is van, amiért itt tartunk. Próbáljuk mindegyiket orvosolni, de

messze agyunk attól, hogy egy ilyen meccsből győztesen jöjjünk ki. Ez egy nagyon nehéz helyzet a klubnak, a szurkolóknak, nekünk játékosoknak. Mi vagyunk itt, nekünk kell felvenni a harcot.”

A Budapest Honvéd vasárnap az egy hellyel és két ponttal előtte (éppen bennmaradó helyen) álló Békéscsaba vendége lesz. A Szentlőrinc csúcsrangadón fogadja a Kisvárdát.