Real–Barca: nehezen viselték Madridban a történelmi pofont, hajszálon múlt az óriási botrány az El Clásicón (VIDEÓ)

Lo de Ancelotti yéndole a reprochar a Flick porque han celebrado demasiado el cuarto gol... Jajajajajajajaja.



Vaya ridículo. Como si todos sus jugadores y ayudantes no celebrasen igual los goles.



Poco a poco se le va cayendo la careta.pic.twitter.com/uXvTKWvuH1 — Iván (@IvaanBlanco26) October 26, 2024

A Real Madrid edzője a meccs után sietve megjegyezte, hogy az eredmény nem tükrözte a pályán látottakat, majd meg is fricskázta a katalán riválist, mert azt is hozzátette, hogy amikor legutóbb, két évvel ezelőtt 4–0-ra kikaptak a Barcelonától, abban a szezonban megnyerték a bajnokságot és a Bajnokok Ligáját is...