Aranylabda 2024: Szoboszlai cimborája és a Real Madrid csillaga is tarolhat

Rodri (spanyol, Manchester City)

Harry Kane (angol, Bayern München)

Declan Rice (angol, Arsenal)

Vitinha (portugál, PSG)

Cole Palmer (angol, Chelsea)

Dani Carvajal (spanyol, Real Madrid)

Lamine Yamal (spanyol, Barcelona)

Bukayo Saka (angol, Arsenal)

Hakan Calhanoglu (török, Internazionale)

William Saliba (francia, Arsenal)

Kylian Mbappé (francia, Real Madrid)

Lautaro Martínez (argentin, Internazionale)

Ademola Lookman (nigériai, Atalanta)

Antonio Rüdiger (német, Real Madrid)

Alejandro Grimaldo (spanyol, Bayer Leverkusen)

A korábbi szövetségi kapitány, Csank János a norvég gólzsákot, Erlig Haalandot favorizálja Fotó: goal.com

Csank János: Nálam nem fér bele, hogy egy klasszis földhöz vágja a mezét!

A Mandiner felkérésére egy szakértő, a korábbi szövetségi kapitány – szokásához híven – markáns véleményt fogalmazott meg:

„A legnagyobb esélyesek közül nálam Erling Haaland a befutó. A nemzetközi élmezőnyben is elképesztően gólérzékeny és nem csak a pályán, hanem a pályán kívül is próbál úgy viselkedni, mint egy futballista. Természetesen a brazil Vinícius és Kylian Mbappé is klasszisok, de látszik rajtuk, hogy ezt el is hiszik magukról. S lehet valaki bármilyen jó játékos, nálam nem fér bele, hogy dulakodik és ellöki az ellenfelét (mint tette azt nem is olyan rég Vinícius Willi Orbánnal egy RB Leipzig elleni BL-meccsen), mint ahogy az sem, hogy gólörömében leveszi magáról a Real Madrid-mezt, ráadásul földhöz is vágja! Tőlem ez a viselkedés nagyon távol áll, hiszen a legnagyobb sztároknak azt is tudniuk kell: a felnövekvő generációnak, a labdarúgást szerető gyermekeknek ők a példaképeik; éppen ezért nagyon visszás, ha ilyen viselkedést látnak tőlük...”