„Ez egy szar!” – őrjöngve fogadta a bíró ítéletét Cristiano Ronaldo (VIDEÓ)

Cristiano Ronaldóról sok mindent lehet mondani, de azt semmiképp, hogy ne lenne ambiciózus, és hiányozna belőle a győzelem vágya. A portugál világklasszis 39 évesen is csúcsformában futballozik, az idei Eb-n is újabb és újabb rekordokat állított fel, a Nemzetek Ligájában pedig a posrtugálok lengyelek elleni 3-1-es győzelméből is góllal vette ki a részét.

Hihetetlen, de ez volt Cristiano Ronaldo 215. válogatott mérkőzése és a 132. címeres mezben elért gólja, és egyben pályafutása 906. (!) találata.

A tiszteletet érdemlő elszántságnak azonban megvan az árnyoldala is CR7 személyiségében, hiszen számtalanszor látni, hogy amikor azonban nem jön össze a győzelem, a portugál világklasszis sírni vagy dühöngeni kezd. Ez történt a Nemzetek Ligája legutóbbi játéknapján is, amikor a bíró a 95. percben úgy döntött, hogy nem ítél meg még egy szögletet a portugáloknak, hanem véget vet a hosszabbításnak és egyben a mérkőzésnek.

A meccs azonban ekkor gól nélküli döntetlenre állt, és Ronaldót annyira dühítette, hogy a játékvezető döntése következtében elvesztették a győzelem esélyét, hogy dszinte őrjöngeni kezdett a pályán, majd dühösen kiviharzott a stadionból. Az alábbi videón látszik, hogy keresetlen szavakkal illeti a belga bírót, legalábbis a „shit” (azaz „szar”) szó biztosan leolvasható a szájáról.

Úgy tűnik, hogy Cristiano Ronaldo 39 évesen is ugyanúgy vágyik a győzelemre mint 8 éve, a 2016-os Európa-bajnokságon, ahol a magyarok elleni meccsükön elképesztő dührohamot kapott Dzsudzsák Balázs vezető gólja miatt. Íme az emlékezetes jelenet videón!