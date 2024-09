Szenzáció: magyar játékos került be a Barcelona keretébe!

Nyitókép: Jose Breton / NurPhoto / NurPhoto via AFP

Kedden a Mandiner is beszámolt róla, hogy ismét a felnőttcsapattal készül Yaakobishvili Áron. A fiatal magyar kedden már Hansi Flick csapatával gyakorolt, miután az első számú kapus, a német Marc-André ter Stegen súlyos térdsérülést szenvedett. A 18 éves Yaakobishvili – aki hivatalosan a Barca UEFA Ifjúsági Ligában is érdekelt U19-es csapatához tartozik, de a mostani idényben a második számú együttesnek számító Barcelona Atlétic meccsein is rendre ott van a kispadon – harmadik számú kapusként kapcsolódott be a munkába.

Szerdán hivatalossá vált, hogy bekerült Barcelona felnőtt meccskeretbe Yaakobishvili Áron.

