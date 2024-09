Mégsem sikerült kimosdatni doppingpotrányából a világelső teniszezőt?

Nyitókép, fotó: AFP/Jamie Squire

Mint ahogy arról a közelmúltban a Mandiner is részletesen beszámolt, az olasz klasszist még márciusban, az Indian Wells-i tenisztornán kétszer is pozitív doppingtesztet produkált, ám Sinner fellebbezett, emiatt a vizsgálat alatt is teniszezhetett.