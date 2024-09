Jürgen Klopp visszatért Dortmundba, telt házzal ünnepelték (videó)

Fotó: Christoph Reichwein/dpa via AFP

A válogatott szünet ezúttal is lehetőséget kínált a kluboknak, hogy jótékonysági vagy búcsúmeccsek apropóján töltsék meg a stadionjaikat. A BL-döntős Borussia Dortmundnál két lengyel legenda szolgálatait köszönték meg: Lukasz Piszczek és Jakub Blaszczykowski búcsúmérkőzésére került sor az ikonikus dortmundi szurkolótábor, a Sárga Fal előtt. A találkozón elköszöntek az AS Roma együtteséhez szerződő Mats Hummelstől is.

A meccs jó apropót teremtett sokak újbóli találkozására, illetve a nosztalgiázásra is – a közönség korábbi kedvencei közül számos játékos tiszteletét tette a német városban,

de ott volt a csapat egykori sikeredzője, Jürgen Klopp is.

Az emblematikus mosolyú szakember Blaszczykowski csapatát irányította a kispadról, de sokáig emlékezetes marad különleges taktikai értekezlete is. Íme, az általa elképzelt meccsterv:

A telt házas bemutatómeccsen több mint 81 ezren foglaltak helyet a lelátón, Piszczek csapata végül 5–4-re legyőzte Blaszczykowski együttesét, de ez volt az a meccs, amelyen a végeredmény tényleg senkit sem érdekelt.

A Sárga Fal természetesen óriási ovációval fogadta Jürgen Kloppot, aki stílusosan, a védjegyévé vált ökölrázással köszöntötte a szurkolókat. A rajongók később rávetették magukat a kedvenceikre, a főszereplők pedig hősiesen, órákon át osztogatták az aláírásokat és a közös fényképeket.